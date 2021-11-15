إصابة شخص في انقلاب سيارة بوسط سيناء

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أصيب شخص باصابات متنوعة، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الرئيسي في منطقة وسط سيناء، وتم نقله للمستشفي للعلاج.

تلقت الاجهزة الامنية بشمال سيناء اخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الرئيسي بعد قرية بغداد بوسط سيناء، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر الحادث عن اصابة «شادي –ن-هـ-22 سنة»، من مدينة المنصورة، بجرح قطعي بالوجه ٥سم واشتباة كسر بالزراع الايمن واشتباة مابعد الارتجاج.

تم نقل المصاب بسيارة اسعاف إلى مستشفي العريش العام لتلقي العلاج اللازم، واخطرت الجهات المعنية بالحادث.