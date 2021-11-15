إغلاق طريق القطامية في الاتحاهين.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

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قررت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية إغلاق طريق القطامية العين السخنة في الاتجاهين بسبب وجود شبورة مائية أمام حركة السيارات،التي تؤثر على انعدام مستوى الرؤية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بالالتزام بتعمليات ضباط المرور حفاظا على سلامتهم.

وفي الوقت نفسهأعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس اليوم الاثنين 15 نوفمبر إلى السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، وقالت ان الطقس سيكون معتدل نهارا على القاهرة والجيزة ومحافظات الوجه البحري ومدن السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضاف الأرضاد في بيان ان الطقس سيكون مائل للحارة على جنوب سيناء، وحار على جنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره حتى الصباح الباكر على كل أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد اعتباراً من يوم السبت المقبل سوف تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتشهد البلاد سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة والجيزة.

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