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للتوعية بالمؤشرات الحيوية التي تؤثر في الفرد.. "الصحة" تُطلق حملة اعرف "أرقامك"

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للتوعية بالمؤشرات الحيوية التي تؤثر في الفرد.. "الصحة" تُطلق حملة اعرف "أرقامك" للتوعية بالمؤشرات الحيوية التي تؤثر في الفرد.. "الصحة" تُطلق حملة اعرف "أرقامك"
استكمالاً للجهود التي تقوم بها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة

للتوعية بالمؤشرات الحيوية التي تؤثر في الفرد..

أطلقت "الصحة" حملة اعرف "أرقامك" التي تُعد مبادرة وطنية صحية موجهة لجميع أفراد المجتمع، وتهدف إلى التوعية بأهمية معرفة ومتابعة أبرز 4 مؤشرات حيوية تؤثر في صحة الفرد، وتشمل "معدل الضغط، وقياس السكري، وقياس محيط الخصر، ورقم كتلة الجسم".

ويُمكن للمستفيد إدخال ومتابعة أرقامه الصحية عبر تطبيق "صحتي" بكل يسر وسهولة، حيث يساعده التطبيق على المتابعة والإرشاد الصحي.

ونشرت "الصحة" عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية "عش بصحة" مجموعة تصاميم إنفوجرافيك توعوية وتعريفية بالحملة.

تأتي الحملة التوعوية استكمالاً للجهود التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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