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أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس عن وقف العمل بقرار فرض رسوم حماية على واردات البليت وحديد التسليح المستورد والالومنيوم، بهدف توفير خامات التصنيع والمنتجات المطوبة للأسواق في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وما صاحبه من زيادات كبيرة في أسعار الخامات وتكاليف الشحن.

ويري خبراء أن هذا القرار لن يكون له تآثيرا واسعا على خفض أسعار بيع حديد التسليح في السوق المحلية بعد ما شهدته من ارتفاعات متتالية الشهر الماضي، ولكها تساعد على زيادة معدلات الإنتاج وتوافر المنتج لتلبية احتياجات السوق.

وقال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، ان القرار يساعد مصانع الدرفلة على استئناف نشاطها بشكل أوسع وتوفير أكثر من بديل لشراء احتياجاتها من خام البليت سواء من المصانع المتكاملة المحلية أو عن طريق الاستيراد من الخارج.

وفيما يتعلق بتأثير القرار على تكلفة الإنتاج، قال ان تكلفة انتاج البليت في مصر حاليا أصبحت اقل من الخارج بنحو 50 دولار على الأقل، نتيجة عدة عوامل أولها انخفاض تكلفة الطاقة في مصر عن الدول المنافسة، ثانيا تكاليف الشحن التي تضاعفت لأكثر من مرة ما يرفع تكلفة المستورد.

وأشار ان مصانع الدرفلة ستعود للعمل مجددا ولكن أسعار بيع حديد التسليح في السوق المحلي من مصانعها لن تنخفض عن المتوسطات أسعار البيع للمصانع المتكاملة كما كان في السابق، بل انها ستكون الأعلى.

ورحب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، بعودة مصانع الدرفلة إلى العمل مجددا، قائلا انه ستسهم في توافر حجم معروض أكبر في الأسواق، والمنافسة مع المصانع المتكاملة التي تحكم سيطرتها علس السوق حاليا، ما يسهم في تحقيق قدر من الاستقرار في السوق سينعكس على الأسعار مستقبلا.

وشهدت أسعار الحديد الفترة الماضية زيادات متوالية مدفوعة بزيادة الأسعار العالمية، واتجهت مصانع الحديد المصرية إلى إعلان أسعارها الجديدة، تباعًا بداية من 19 أكتوبر الجاري.

قال أحمد الزينى أن متوسط سعر بيع حديد التسليح تسليم أرض المصنع إلى 15 ألفا و250 جنيها للطن، شاملا الضريبة،، ويصل سعر البيع للمستهلك في بعض المناطق إلى 15.600 ألف جنيه للطن أو 16 الف

وأضاف ان الاسعار لم تشهد أي تغيير عقب صدور القرار متوقعا ان تتغير ملامح السوقالاسابيع المقبلة مع بدء مصانع الدرفلة في استيراد الخامات المطلوبة والتصنيع.

وتعد أسعار الحديد والأسمنت، أحد المؤشرات الأساسية في السوق، إذ شهدت تطورات مختلفة خلال الفترة الماضية منذ بداية العام الجاري، متأثرة بمستويات الأسعار العالمية والتي اتجهت إلى الزيادة، ثم تلاها انخفاض لترتفع مجددًا، وإن كانت بمستويات أقل من السابقة.

وتقدم «المصري اليوم» خدمة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021 لمتابعة أي تطورات في الأسعار، إذ كانت أسعار الحديد شهدت تغيرات وزيادات عديدة خلال الأشهر الماضية متأثرة بتحركات الأسعار العالمية.

وتقدم المصري اليوم في التقرير التالي خدمة اسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر .

1- اسعار الحديد بشاي 15.35 ألف جنيه للطن.

2- أسعار الحديد المراكبي للصلب 15.35 ألف جنيه للطن.

3- أسعار حديد الجارحي 15.25 ألف جنيه للطن.

4- أسعار الحديد الجيوشي للصلب 15 ألف جنيه للطن.

5- أسعار الحديد عز 15 ألف جنيه للطن.

6- أسعار الحديد السويس للصلب 14.9 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021:

1- سعر أسمنت النصر 1055 جنيها للطن.

2- سعر أسمنت لافارج «المخصوص» 1060 جنيه للطن.

3- أسمنت وادي النيل 1040 جنيه للطن.

4- سعر أسمنت حلوان 1065 جنيه للطن.

5- سعر مصر للأسمنت قنا 1030 جنيه للطن.

6- سعر اسمنت السويدي 1125 جنيه للطن

وارتفعت أسعار بيع الغاز الطبيعي للمصانع كثيفة الطاقة مثل الحديد والاسمنت منذ بداية الشهر من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، ولكنه مازال اقل من المتوسطات العالمية والتي تجاوزت 11 دولار للمليون وحدة حرارية.