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غرفة سياحة الغوص تواجه أسماك القرش بالبحر الأحمر بدورات تدريبية

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غرفة سياحة الغوص تواجه حوادث أسماك القرش بالبحر الأحمر بدورات تدريبية غرفة سياحة الغوص تواجه أسماك القرش بالبحر الأحمر بدورات تدريبية

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قررت غرفة سياحة الغوص بمحافظتي البحر الاحمر وجنوب سيناء عقد دورات تدريبية لمرشدي الغوص للتعرف على كيفية مواجهة أسماك القرش اثناء رحلات الغوص بهدف كيفية التعامل والغوص الآمن مع اسماك القرش بمواقع الغوص بالبحر الاحمر واقامة دورات تدريبية في مجال التوعية البيئية من خلال مشاركة العديد من الخبراء البحريين والبيئيين المُتخصصين في سلوك اسماك القرش.

وأكدت الغرفة ان هناك اسباب عديدة أدت إلى تغيير سلوك أسماك القرش في البحر الأحمر وقد شرعت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في وضع حلول لهذه المشكلة وضمان بقاء وجهة آمنة للسياح. لقد حققت الغرفة في الأمر مع خبراء في سلوك أسماك القرش، وتوصلت إلى ان اهم الاسباب هي إلقاء النفايات العضوية السائلة والصلبة في البحر هو أحد الأسباب التي جعلت سلوك اسماك القرش يتغير إلى عدوانيا تجاه الغواصين والسباحين.

وتشمل المواد التدريبية برنامج مراقبة أسماك القرش وبرنامج الغوص مع سمك القرش ذو الطرف الأبيض المحيطي للضيوف والغوص مع سمك القرش ذو الطرف الأبيض وذلك لمرشدي الغوص العاملين في المجال.

المصرى اليوم

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