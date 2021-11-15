أخبار عاجلة

النائب العام يأمر بحبس متهم بالتنمر على ذوي الهمم بمواقع التواصل الاجتماعي -
مضبوطات بـ110 ملايين جنيه.. الداخلية تعلن القبض على عصابة الكبتاجون بالشرقية (صور) -
الأسد يعين 4 محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا -
40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض -
البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار نجران بطائرة مُسيَّرة -
الاتحاد يقترب من التجديد لـ "سعود عبد الحميد" -
تنسيق أمني يطيح بعصابة نصب واحتيال مالي في عدد من المناطق -
نقيب الممثلين: لن نمنح مطربي المهرجانات تصاريح إلا بموافقة هاني شاكر -
إسرائيل تخصص ميزانية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمكافحة العنف ضد المرأة -
الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مشاريع طاقة كبرى بين مجموعة الشريف القابضة وجمهورية الغابون

Print
مشاريع طاقة كبرى بين مجموعة الشريف القابضة وجمهورية الغابون مشاريع طاقة كبرى بين مجموعة الشريف القابضة وجمهورية الغابون
في إطار اغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة

مشاريع طاقة كبرى بين مجموعة الشريف القابضة وجمهورية الغابون

تعاقدت مجموعة الشريف القابضة مع حكومة جمهورية الغابون لتنفيذ مشاريع ضخمة في قطاع الطاقة وإطلاق فرع المجموعة في القابون؛ وذلك في ضوء اهتمامها بمناخ الأعمال الواعد لجمهورية الغابون، وتعهد "الشريف" على نقل خبراتها الوطنية في مقاولات الطاقة المكتسبة خلال عقود؛ لتأدية مشاريع الطاقة في جمهورية الغابون التي تهدف لتنويع شركاء التنمية وفق توجيهات رئيس الجمهورية نحو خطة التحول.

بدأت تعمل المجموعة على مشروعين حتى الآن، مشروع إنشاء محطات فرعية تولد الطاقة لأكبر منجم في الغابون والذي يعد ثاني أكبر منجم في العالم، وتوليد الكهرباء لأرياف مدينة مواندا مستفيد منها 16 ألف شخص والمقرر تسليمه في نهاية العام المقبل 2022. ومشروع مقدم إلى وزارة المياه والكهرباء في جمهورية الغابون لإعادة تأهيل محطة توزيع الطاقة في مدينة مواندا بقيمة 73 مليون ريال، حيث بدأ نقل الأيدي العاملة والمعدات نهاية الشهر الماضي والمتوقع تسليمه في منتصف عام 2022. كما تعتزم المجموعة على الاستثمار في القطاع الصناعي الغابوني وفق تصريحات المسؤول الحكومي هوج مبادينجا ماديا خلال استقباله وفد برئاسة الرئيس التنفيذي للمجموعة نواف بن فايز الشريف.

كما يشار إلى توافق التوجهات مع أهداف جمهورية الغابون في التحول الاقتصادي والتوسع في الحلول البيئية نحو أخضر خلال مبادرة مستقبل الاستثمار حين أكد فيها فخامة رئيس جمهورية الغابون علي بونغو على التزام بلاده بالاقتصاد الأخضر ومعالجة انبعاثات الكربون ووضع الحلول للتحديات الاقتصادية والمناخية من أجل أجيال المستقبل. وفق ذلك يصرح الرئيس التنفيذي نواف بن فايز الشريف:"تعمل المجموعة على اغتنام الفرص الاستثمارية في المناطق الواعدة، وكمستثمر سعودي نحرص على تمثيل قيمنا في الالتزام بالممارسات الخضراء والمحافظة على البيئة كما نعمل على عكس صورة ايجابية عن بيئة الأعمال التي انطلقنا منها وقدراتنا في التخطيط وتنفيذ مشاريع الكبرى"

الجدير بالذكر أن مجموعة الشريف القابضة والتي تتخذ من جدة مقرًا لها، تأسست عام 1980م ونجحت حتى الآن في تنفيذ طيف واسع من المشاريع في مجالات تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، وتقديم الابتكارات واستقطاب التقنيات لقطاع الطاقة المتجددة السعودي، وتبني أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما تتطلع المجموعة لتقديم مثال يحتذى للاستثمار المحلي في مشاريع الطاقة في المملكة العربية السعودية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية

الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية

السعودية : انطلاق ملتقى المرأة بالأمن السيبراني في بداية شهر مارس المقبل

السعودية : انطلاق ملتقى المرأة بالأمن السيبراني في بداية شهر مارس المقبل

خبير اقتصادي يكشف خطة الانتشار المصرية في أفريقيا

خبير اقتصادي يكشف خطة الانتشار المصرية في أفريقيا

النيابة العامة: التستر هو اتفاق يُمكِّن شخصاً غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له

النيابة العامة: التستر هو اتفاق يُمكِّن شخصاً غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له