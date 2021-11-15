أخبار عاجلة

النائب العام يأمر بحبس متهم بالتنمر على ذوي الهمم بمواقع التواصل الاجتماعي -
مضبوطات بـ110 ملايين جنيه.. الداخلية تعلن القبض على عصابة الكبتاجون بالشرقية (صور) -
الأسد يعين 4 محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا -
40 طيرًا من فصائل مختلفة.. أنواع نادرة تستعرضها حديقة الطيور في موسم الرياض -
البحرين تدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار نجران بطائرة مُسيَّرة -
الاتحاد يقترب من التجديد لـ "سعود عبد الحميد" -
تنسيق أمني يطيح بعصابة نصب واحتيال مالي في عدد من المناطق -
نقيب الممثلين: لن نمنح مطربي المهرجانات تصاريح إلا بموافقة هاني شاكر -
إسرائيل تخصص ميزانية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لمكافحة العنف ضد المرأة -
الإطاحة بمواطن وثلاثة مقيمين قاموا بعمليات نصب واحتيال مالي في عدد من مناطق السعودية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شبورة مائية على الطرق الرئيسية في شمال سيناء

Print
شبورة مائية على الطرق الرئيسية في شمال سيناء شبورة مائية على الطرق الرئيسية في شمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

غطت الشبورة المائية، صباح اليوم الاثنين، عددا من مدن محافظة شمال سيناء، خاصة على الطرق الرئيسية في مدن العريش وبئر العبدوالحسنة ونخل بوسط سيناء.

وطالبت الإدارة العامة لمرور شمال سيناء المواطنين أصحاب السيارات بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة آمنة بين السيارات على مختلف طرق المحافظة، ومنع التوقف على الطريق واستخدام الأضواء الكاشفة وآلات التنبيه على فترات.

بدورها أعلنت محافظة شمال سيناء عن رفع درجة الاستعداد بعد تعرض شمال ووسط سيناء لشبورة مائية خلال فترات الصباح.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«صحة الشيوخ» تطالب بسرعة إنهاء مبنى طوارئ مستشفيات قنا وبشبيش

«صحة الشيوخ» تطالب بسرعة إنهاء مبنى طوارئ مستشفيات قنا وبشبيش

النائب العام يأمر بحبس متهم بالتنمر على ذوي الهمم بمواقع التواصل الاجتماعي

النائب العام يأمر بحبس متهم بالتنمر على ذوي الهمم بمواقع التواصل الاجتماعي

مضبوطات بـ110 ملايين جنيه.. الداخلية تعلن القبض على عصابة الكبتاجون بالشرقية (صور)

مضبوطات بـ110 ملايين جنيه.. الداخلية تعلن القبض على عصابة الكبتاجون بالشرقية (صور)

نقيب الممثلين: لن نمنح مطربي المهرجانات تصاريح إلا بموافقة هاني شاكر

نقيب الممثلين: لن نمنح مطربي المهرجانات تصاريح إلا بموافقة هاني شاكر