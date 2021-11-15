انتظام رحلات التفويج السياحي من الغردقة إلى الأقصر والقاهرة بعد تحسن الطقس

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر، اليوم الاثنين، انتظام رحلات التفويج السياحي من القرى السياحية بالبحر الأحمر إلى المناطق السياحية والأثرية بالأقصر وبالقاهرة بعد تحسن حالة الطقس، إذ غادرت عشرات المركبات السياحية التي تقل السائحين لزيارة المناطق الأثرية في رحلات اليوم الواحد.

وأكد مرافقو الأفواج السياحية أن غرفة شركات السياحة أخطرتهم بأن العمل في إصدار التراخيص الخاصة بالتفويج للقاهرة والاقصر يعمل بانتظام.

يذكر أن العشرات من المركبات السياحية التي تقل السائحين تقوم يوميا برحلات اليوم الواحد من البحر الأحمر إلى المناطق الأثرية والسياحية بالقاهرة والأقصر.

يذكر أنه تم إلغاء رحلات التفويج السياحي للأقصر، أمس الأحد، بسبب إغلاق طريق سفاجا قنا.