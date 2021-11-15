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كورونا.. البرازيل تسجل 4129 إصابة جديدة و2.006 بكوريا الجنوبية

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كورونا.. البرازيل تسجل 4129 إصابة جديدة و2.006 بكوريا الجنوبية كورونا.. البرازيل تسجل 4129 إصابة جديدة و2.006 بكوريا الجنوبية
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

كورونا.. البرازيل تسجل 4129 إصابة جديدة و2.006 بكوريا الجنوبية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 4129 إصابة، و61 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين: إن البلاد سجلت حتى الآن أكثر من 21 مليونًا و957967 إصابة منذ بداية الجائحة و6111283 وفاة.

كوريا الجنوبية

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن البلاد سجلت 2.006 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 397.466 إصابة.

كما سجلت البلاد 12 وفاة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 3.115 وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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