السديس يصدر قرارات ترقية استثنائية لعدد من المتميزين والمبدعين من منسوبي الرئاسة

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يأتي ذلك حرصاً على دعم القيادات والموظفين وتقديراً للجهود المبذولة في خدمة الحرمين

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عددًا من قرارات الترقية الاستثنائية لمنسوبي الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي.

يأتي ذلك بناءً على ما جاء في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وحرصًا من الرئيس العام لدعم القيادات والموظفين وتقديرًا للجهود المبذولة في خدمة الحرمين الشريفين وتحفيزًا للكوادر البشرية لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

هذا وقد قدّم الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشكر والثناء لولاة الأمر -حفظهم الله- على كل ما يتم تقديمه في سبيل تطوير الأعمال والخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين ودعم وتحفيز العاملين فيهما؛ كما هنّأ معاليه مَن شملتهم الترقيات على الثقة التي مُنحت لهم، مؤكدًا أنها حافز لهم لبذل المزيد في خدمة الحرمين وتطوير منظومة الأعمال فيهما وخدمة قاصديهما، سائلًا المولى لهم التوفيق والسداد.

من جهتهم، عبّر الموظفون المرقون، عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الرئيس العام على ثقته الكريمة، مؤكدين أن هذه الترقية ستكون حافزًا لتقديم أرقى الخدمات وبذل الجهود المميزة، وفق تطلعات ولاة الأمر-حفظهم الله-.

وجاءت الترقيات كما يلي:

إلى المرتبة الحادية عشرة:

١. طلال بن صالح علي الثقفي

٢. أحمد بن فهد محمد الشويعر

٣. ماهر بن منسي عبدالله الزهراني

٤. سلطان بن منيع الله عنيت الله المطيري

إلى المرتبة العاشرة:

٥. وحيد بن محمد إبراهيم النحاس

٦. عبدالله بن حسن فراج الشهري

٧. سعد بن علي محمد الأسمري

٨. فوزية بنت عاقل واصل السهلي

٩. سمير بن سعد مساعد السويهري

١٠. عبدالحفيظ بن بريك مبيريك الثبيتي

١١. أحمد بن حسين ناشي السويهري

١٢. أسامة بن منصور محسن الحجيلي

١٣. سعيد بن حمود محمد الغامدي

إلى المرتبة التاسعة:

١٤. حسن بن عبدالرحمن حسن مكي

١٥. رائد بن يحيى سفر الزائدي

١٦. نايف بن علي سليم المطرفي

١٧. سعيد بن عبدالحميد سعيد المالكي

١٨. رامي بن سعد صالح الثبيتي

١٩. عبدالعزيز بن عبدالغني عزيز القرشي

٢٠ . عادل بن أحمد محمد صنفيري

٢١. نادر بن راضي رضا الهجاري

٢٢. خالد بن دخيل دخيل الله المحمدي

٢٣. صالح بن محمد علي هوساوي

٢٤. نواف بن صالح حامد الجهني

٢٥. يوسف بن عبدالخير مداري الحازمي

٢٦. ناصر بن محمد ناصر حمزي

٢٧. خالد بن فهد عواض الشلوي

٢٨. باسم حميدان محمد اللهيبي

٢٩. نبيل حامد نفاع المسيحلي

٣٠. ياسر بن ردة الله حويميد الصبحي

٣١. نوف بنت محمد علي قحل

إلى المرتبة الثامنة:

٣٢. عبدالله بن حمد عثمان الصولي

٣٣. أحمد بن مرزوق إبراهيم الجميعي

٣٤. بسام بن صالح حبيب الحبيب

٣٥. عمر بن عبدالعزيز عبيدان النفيعي

إلى المرتبة السابعة:

٣٦. سعود بن بريك مبارك العلوي

٣٧. سامي بن خلف حميد المطيري

٣٨. جنادي بن علي محمد مدخلي

٣٩. أحمد بن عبدالعزيز صالح الغامدي

٤٠. خضر بن عطيةالله لافي القارحي

إلى المرتبة السادسة:

٤١. فارس بن عواض عوين السلمي

٤٢. رياض بن صالح محمد علي اللحياني

٤٣. عبدالكريم بن حمد عبدالله الصهيل

٤٤. بندر بن معتوق شرف المنعمي