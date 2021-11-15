أخبار عاجلة

«8000 طلقة في الدقيقة»..نموذج تيسلا معدل مع مكان للقهوة و بنادق آلية حقيقية (فيديو) -
الخطيب يكشف حقيقة وعد حسام غالي برئاسة الأهلي -
جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب عدد من الأسلحة البيضاء -
والد مروان محسن: نجلي تعرض لكسر في الكاحل -
«جمارك القاهرة» تظبط محاولة تهريب كمية من الأدوات الجراحية المفككة -
البرق يصعق 13 سجينًا في زيمبابوي أثناء تناولهم الغداء -
"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية -
محافظ السعودية لدى الوكالة الذرية: تصرفات إيران النووية تستدعي موقفًا دوليًّا أكثر صرامة -
صاحب هدف تأكيد اللقب الآسيوي "ماريغا": الهلال فريق كبير وتوج ببطولة كبيرة -
وصول تعزيزات عسكرية كبيرة ودعم لوجيستي من "‫التحالف" إلى ‫مأرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق بينها مكة والمدينة

Print
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق بينها مكة والمدينة "الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق بينها مكة والمدينة
تكوُّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية غرباً وشمالية إلى شمالية شرقية شرقاً بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البرق يصعق 13 سجينًا في زيمبابوي أثناء تناولهم الغداء

البرق يصعق 13 سجينًا في زيمبابوي أثناء تناولهم الغداء

"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

محافظ السعودية لدى الوكالة الذرية: تصرفات إيران النووية تستدعي موقفًا دوليًّا أكثر صرامة

محافظ السعودية لدى الوكالة الذرية: تصرفات إيران النووية تستدعي موقفًا دوليًّا أكثر صرامة

صاحب هدف تأكيد اللقب الآسيوي "ماريغا": الهلال فريق كبير وتوج ببطولة كبيرة

صاحب هدف تأكيد اللقب الآسيوي "ماريغا": الهلال فريق كبير وتوج ببطولة كبيرة