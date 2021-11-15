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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق بينها مكة والمدينة

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"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق بينها مكة والمدينة "الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 9 مناطق بينها مكة والمدينة
تكوُّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الجوف، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية غرباً وشمالية إلى شمالية شرقية شرقاً بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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