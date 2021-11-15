اليوم.. بدء تطبيق قرار منع الموظفين غير الملقحين ضد كورونا من دخول المصالح الحكومية

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يبدأ اليوم الاثنين سريان قرار الحكومة بمنع دخول الموظفين الحكوميين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى أماكن عملهم، وكذا عدم السماح للطلاب الجامعيين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول الجامعات.

وفي 17 أكتوبر الماضي، قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بعد يوم 15 نوفمبر الجاري.

كما قررت اللجنة عدم السماح للطلاب الجامعيين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول الجامعات بحلول نفس التوقيت، مُشددة على أهمية الاستمرار في خطة التوسع في منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع.

من جهته، قال الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة: «نتوسع في عملية تطعيم المواطنين، وحاليا يتم تقديم ما يزيد على 500 ألف جرعة في اليوم الواحد، وحتى الان تم تطعيم ما يزيد على 90 % من طلاب الجامعات «المنتظمين» وتم التأكيد على أنه لن يدخل الامتحانات سوى الطلاب الذين تم تطعيمهم، ومن ثم ستشهد الأيام المقبلة الانتهاء من تطعيم باقي الطلاب».

وأوضح أنه ناقش خطة إنتاج لقاح «كورونا»، والتعاون مع شركة «سينوفاك» الصينية، ونقل تكنولوجيا التصنيع للقاح، إلى جانب دراسة استكمال عدد من المشروعات الإنشائية للشركة.