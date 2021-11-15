المهرجان يختتم فعالياته اليوم .. «الموسيقى العربية» يواصل سهرات الطرب حتى آخر نغمة

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تختتم الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، اليوم الإثنين، بحفل للفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومى، التى تشدو خلال حفل الختام بباقة من أشهر وأجمل أغانيها، ليواصل مهرجان الموسيقى العربية تقديم أحلى السهرات الطربية حتى آخر نغمة.

وشهدت فعاليات المهرجان سهرة مميزة فى عالم الطرب الساحر، على مدى اليومين الماضيين، إذ تألقت النجمة المغربية جنات على مسرح النافورة وقدمت بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقياده المايسترو محمد الموجى باقة من أعمالها الخاصة، كان منها «مسا الجمال، على فكرة، واحشنى، إوعى، مين بيعيش، خيط ضعيف، البادى أظلم، حبيبى على نياته»، إلى جانب أغنيات «قولوا لعين الشمس» لشادية، و«شعورى ناحيتك» لوردة، و«عن العشاق - دارت الأيام» لأم كلثوم.

وبين التراث الفلسطينى والمصرى، قدم النجم الفلسطينى محمد عساف كوكبة من الأعمال الغنائية، كان منها «جينالك يا فلسطين، أهو ده اللى صار، عندما يأتى المساء، مرايتك، كرمالك إنت، يا مال الشام، الهوى هوايا والأرض بتتكلم عربى».

وعانق الكمان ببراعة الأردنى ليث صديق، ليعزف موسيقى خواطر، ونال إعجاب واستحسان الحضور.

وفى نموذج للتنوع الغنائى، قدم إبراهيم راشد ابتهال «مولاى إنى ببابك» و«كل مرة لما أوعدك».

وشدت صابرين النجيلى بموال «لو تعمل الخير»، و«على بلد المحبوب»، و«شبكونا برمش عينهم»، و«يا أعز من عينى»، كما عزفت الفرقة فى بداية الحفل مقطوعة موسيقية، من تأليف الموجى الصغير ويحيى الموجى.

وأقيم على مسرح معهد الموسيقى العربية حفل ضمن سلسلة كلثوميات، أحيته الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشى ومشاركة كل من مروة حمدى وحسناء.

وقدم النجم على الحجار حفلًا بمكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو حازم القصبجى، بعد فاصل غنائى لكل من مى حسن واللبنانى سعد رمضان.

وتألق «الحجار» بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجى، فى بداية الفاصل قدم الحجار التحية لجمهور الإسكندرية، وبادله الجمهور التحية مرددين «نورت يا على».

وتغنى بمجموعة مختارة من أعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد والتى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية، بالإضافة إلى تترات المسلسلات، منها «المال والبنون، على قد ما حبينا، مش عابر سبيل، بنت وولد، ما تمنعوش الصادقين، فى قلب الليل، قولنا، زى الهوى، الليل وآخره، الليلة ليكى، كان إحساسى، مغرم صبابة، ذئاب الجبل، اعذرينى، من غير ما تتكلمى، يا رب، عارفة، مسألة مبدأ، تجيش نعيش، لما الشتا، بوابة الحلوانى، أم العشاق».

وغنت الفنانة مى حسن مجموعة من أجمل أغانى زمن الفن الجميل، منها «القلب ولا العين.. كيفك إنت، الحب الجميل، شايف البحر، من حبى فيك يا جارى».

وقدم الفنان اللبنانى سعد رمضان، الذى عبر عن سعادته بمشاركته فى مهرجان الموسيقى العربية هذا العام، باقة من أغنياته، بالإضافة إلى روائع الطرب الأصيل، واختتم الحفل برائعة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ «بلاش عتاب».

وشهدت أوبرا دمنهور حفلًا للنجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام، وسبقها فاصل غنائى لكل من أحمد سعيد، حنان الخولى، مصطفى النجدى وأشرف وليد.

وعلى المسرح الخارجى، قدم كورال أطفال الأوبرا، تحت إشراف أحمد عامر، كوكبة من الأعمال الغنائية.