صادق الصباح: المنافسة الدرامية ازدادت صعوبة فى ظل المنصات الرقمية وإقبال الجماهير عليها

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بدأ المنتج صادق الصباح التحضيرات الخاصة بمسلسلات الماراثون الرمضانى 2022، والمقرر أن يشارك فيه بعدة أعمال بين مصر والسعودية والمغرب ولبنان والإمارات.

وقال «الصباح»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «المنافسة باتت قوية وصعبة فى ظل وجود المنصات الرقمية وإقبال الجماهير على متابعتها من الوطن العربى كله، وبالتالى الاختيار للأفكار أصبح مرهقًا جدًا، بعد اطلاع المتلقى على هذا الكم من الأعمال من العالم كله، وهو ما أبحث عنه خلال كل الأعمال التى أقدم على تنفيذها، أن تكون الفكرة جريئة وجديدة وتصلح للمشاهدة العالمية وليست العربية فقط».

وأضاف: «أحضر حاليًا لمسلسل (المشرحة) وهو ضخم جدًا إنتاجيًا، بطولة الفنانة درة، بمشاركة عادل كرم، تأليف وإخراج تامر نادى، وتعقد درة حاليًّا جلسات عمل يومية على الورق، والكاركتر الذى تجسده من خلاله، استعدادًا لبدء تصويره على الأكثر 20 نوفمبر الجارى، والمقرر أن يعرض فى يناير عبر منصة رقمية ويتكون من 10 حلقات».

وأوضح: «انتهينا مؤخرًا من تصوير حلقات مسلسل جديد تحت عنوان (أيام)، يعرض قريبًا جدًا عبر إحدى المنصات، وهو عمل دراما طويلة، يتكون من 50 حلقة، وبالفعل بدأنا فى تسليم الحلقات بشكل فعلى، خاصة أن المونتاج يتم بوحدات فورية بمجرد انتهاء تصوير المشاهد، وهو بطولة حورية فرغلى ورياض الخولى، وبمشاركة الفنانين حجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسلوى خطاب، وشيرى عادل وندى موسى، وأحمد صفوت، وميدو عادل، ومحمود حجازى، وتم تصويره بالكامل فى بيروت، وهو من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة».

وأشار «الصباح»: «كما نصور حاليًا مسلسل سعودى تحت عنوان (العزلة) وهو مكون من 10 حلقات، إخراج المخرج المصرى حسام على».

وعن الأعمال التليفزيونية المصرية للماراثون الرمضانى المقبل أكد: «بدأنا بالفعل التحضيرات للموسم الجديد وهناك مشروعان ضخمان، الأول إخراج كاملة أبوذكرى، المتواجدة حاليًا فى لبنان لاختيار ومعاينة أماكن التصوير، ومن المقرر أن تصور بإحدى الدول العربية أيضًا، وتلتقى بشكل دورى مع كاتب العمل محمد هشام عبية، الذى سلم أول 15 حلقة من المسلسل بالفعل، وهو بطولة الفنانة منة شلبى، وسيتم الكشف عن باقى أبطاله تباعًا».

وتابع «الصباح» لـ«المصرى اليوم»: «بداية ديسمبر المقبل سوف نبدأ تصوير مسلسل جديد بطولة الفنانين عمرو سعد وياسمين رئيس، لم يتم الاستقرار على اسمه النهائى، من إخراج أحمد خالد موسى، وتم استلام نصف حلقاته بالفعل، ويجرى حاليًا أحمد خالد موسى معاينة واختيار أماكن التصوير فى لبنان».

وعن الدراما اللبنانية للماراثون الرمضانى قال «صادق»: «بدأت تصوير مسلسل جديد يحمل عنوان (بيروت 303)، بطولة الفنان الكبيرعابد فهد، والفنانة سلافة معمار، والفنان معتصم النهار، إخراج إيلى سمعان، تأليف بلال شحادات، كما نحضر لمسلسل لبنانى آخر تحت عنوان (من إلى)، بطولة فاليرى أبوشقرة، ملكة جمال لبنان السابقة، وهو من إخراج التونسى مجدى السميرى».

وتابع: «وفى المغرب نحضر حاليًا لتصوير الجزء الرابع من مسلسل «سلمات أبو البنات 4»، إخراج هشام الجبارى، بطولة محمد خيى، السعدية لديب، عمر لطفى، جيهان كيدارى، سلمى صلاح الدين، كما نحضر لمسلسل آخر مغربى تحت عنوان (أولاد الدرب) بطولة نخبة من النجوم المغاربة».

وكشف «الصباح» عن استعداده لتقديم أعمال سينمائية، وتابع: «نحضر حاليًا لخطة أفلام سينمائية مصرية ولبنانية، ستكون مفاجأة يتم الكشف عنها على مدار الأيام المقبلة».