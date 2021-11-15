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رواد «مشروع 2030 » يشارك فى ملتقى «شغلنى» التوظيفى للسيدات

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رواد «مشروع 2030 » يشارك فى ملتقى «شغلنى» التوظيفى للسيدات رواد «مشروع 2030 » يشارك فى ملتقى «شغلنى» التوظيفى للسيدات

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شارك مشروع رواد 2030، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى ملتقى شغلنى التوظيفى، والذى يعد أول ملتقى توظيف مخصص للسيدات فى ، والمقام بمقر الجريك كامبس «الحرم اليونانى»، بهدف تسهيل وصول السيدات للمؤسسات والشركات والحصول على وظيفة مناسبة، مما يساعد على تمكين المرأة ودمجها فى سوق العمل بشكل أكبر لتعزيز النمو الاقتصادى فى مصر. وشهد جناح رواد 2030، الذى تم تخصيصه للرد على كل استفسارات المشاركات فى الملتقى والتسجيل فى حملة المليون ريادى، إقبالًا كبيرًا من مختلف الأعمار السنية للسيدات.

وأشادت المشاركات فى الملتقى بمشروع رواد 2030 وبحملة المليون ريادى، حيث أشارت المشاركات إلى أن فكرة مشروع رواد 2030 مبتكرة، مشيدات بالخدمات التى يقدمها المشروع مثل «عيادات الأعمال» التى تساعد أصحاب الشركات الناشئة، ومساندتهم فى الاستمرار فى السوق من خلال التوجيهات والاستشارات التى تقدمها عيادة الأعمال. كما أفادت السيدات المشاركات بأن نساء مصر فى أشد الحاجة لحملة المليون ريادى، وأن الكثير من السيدات لديهن أفكار جيدة وتحتجن إلى من يشجعهن ويطور أفكارهن على أسس علمية فى مجال ريادة الأعمال، وأن الحملة ستعطى ثقة كبيرة للمرأة المصرية وتجعلها تخلق لنفسها فرصة عمل تؤمن بها حياتها ومستقبلها وتصبح مستقلة ماديًا.

المصرى اليوم

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