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«اللقانى»: أنصح الشباب بزراعة أسطح المنازل

الشاى الأزرق.. تجربة فريدة فى «البحيرة»

دفعت ساعات الحظر فى بداية انتشار فيروس كورونا أحد شباب مدينة دمنهور إلى البدء فى زراعة سطح منزله، وشيئًا فشيئًا بدأت التجربة تنجح، وأصبحت مصدر إلهام لآخرين لزراعة الأسطح بالنباتات والأشجار النادرة؛ مثل الشاى الأزرق والنباتات الاستوائية والعطرية والخضروات.

الشاى الأزرق.. تجربة فريدة فى «البحيرة»

يقول علاء اللقانى، الحاصل على ليسانس الآداب، إنه بدأ فى زراعة سطح منزله، بعد عزله، لممارسة هوايته فى الزراعة، وبدأ فى جمع بعض النباتات والأشجار الغريبة منها النباتات الاستوائية.

الشاى الأزرق.. تجربة فريدة فى «البحيرة»

ويعتز «علاء» بنبات الشاى الأزرق، الذى شيد له تكعيبة أعلى سطح منزله، مع بعض النباتات الاستوائية، موضحًا أن الشاى الأزرق خال من الكافيين، غنى بمضادات الأكسدة، مقاوم للسرطان ومضاد للاكتئاب والقلق ويحارب الشيخوخة ويحسن عمل الذاكرة ويقلل مستويات السكر فى الدم ومفيد للتخسيس.

الشاى الأزرق.. تجربة فريدة فى «البحيرة»

ويشرح «علاء» أنه يقطف زهور الشاى الأزرق الطازجة ويغليها مثل الشاى العادى حتى يصبح لون الشاى أزرق، ويتم تناولها، وأنه حال عدم أخذ الزهور، تخرج منها قرون؛ مثل البازلاء تطهى فى بعض الدول، مثل البازلاء.

يقول «اللقانى» إن سعر الشاى الأزرق ربما يصل إلى 2500 جنيه للكيلو، لكنه من الأفضل أن يتم تناوله طازجًا، بعد قطفه مباشرة، ومن الأفضل زراعته فوق الأسطح وفى البلكونات، لأنه لا يحتاج مساحة كبيرة، فقط يحتاج الشمس.

الشاى الأزرق.. تجربة فريدة فى «البحيرة»

ويشير «علاء» إلى أن الشاى الأزرق يحسن الهضم وحركة الأمعاء ويعمل على نضارة البشرة وتأخير علامات الشيخوخة، وربما يكون أكثر فائدة من الشاى الأخضر، فهو يساعد على التخسيس، وطعمه يعد الأفضل، بعد غليه، مقارنة بأنواع الشاى الأخرى؛ نظرًا لكونه طازجًا، لافتًا إلى أن بعض الشباب يلجأون إليه للاستفادة من تجربته فى زراعة السطح، ما دفعه إلى إعداد قناة على اليوتيوب لمساعدة الشباب فى الزراعة، مشيرًا إلى أن بدايته الفعلية منذ عامين مع بداية انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أنه يزرع فاكهة الدراجون فروت والباشن فروت وهى من الفواكه الاستوائية والتوت البرى والتوت العمانى.

وأضاف «اللقانى» أن فاكهة الدراجون فروت أو فاكهة التنين، موطنها الأصلى المكسيك وبدأت لبنان فى زراعتها ويصل سعر الكيلو إلى 200 جنيه، وهى شتلة من فصيلة الصبار، وطعمها قريب من مزيج بين الكيوى والبطيخ.

وأوضح «علاء» أن فاكهة الباشن فروت موطنها الأصلى البرازيل، يطلق عليها «فاكهة العاطفة»، وهى نبات دائم الخضار طوال العام، وتطرح مرتين فى السنة، ولا تحتاج مساحة كبيرة ويمكن زراعتها فى البلكون، وطعمها مزيج من طعم البرتقال والمانجو، ويصنع منها عصير لذيذ جدًا، مخلوط بالسكر والماء والليمون.

وأشار «اللقانى» إلى أن التوت البرى يباع كعصير مستورد فى مصر، لكنه نادر الوجود، ويصل الكيلو منه لنحو ألف جنيه، لافتا إلى أنه يزرع الفراولة والخس والطماطم والأناناس والفلفل والفول والكرنب والقرنبيط والبازلاء والباذنجان والثوم والطماطم الكرزية والريحان والنعناع والزعتر والبردقوش، وزهور الياسمين والأرولا والريحان السعودى والفل والورد البلدى وزهرة اللهب، ونباتات الشفليرا ومتسلقة الفضية وأشجار الرمان والجوافة والتين الأسبانى والمانجو والخوخ والبشملة والمورينجا.

وأشار إلى أن تلك الزراعات تستهلك منه ساعة واحدة فى اليوم، عندما ينتهى من عمله الأساسى، من أجل الرى والتسميد، لافتا إلى أنه يعتمد على التسميد الأورجانك فى الزراعة.

وأوضح أن الأمر بالنسبة له مزاج ولن ينجح أحد فى تحويل سطح منزله للزراعة إلا إذا كان مستمتعًا بالأمر ويعمل على رعاية النباتات يوميًا، ويقرأ عن مواعيد الرى والتسميد، موضحا أنه حول السطح إلى مكان للجلوس، خلال الليل، وأعلاه توجد تكعيبة من الأشجار المتسلقة، وأبدى استعداده لمساعدة من يرغب فى تعلم زراعة الشاى الأزرق.

وفى نهاية حديثه نصح اللقانى الشباب بضرورة الاهتمام بزراعة أسطح منازلهم لما فيه خير كبير لهم.