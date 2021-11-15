«زي النهارده».. قضية السيارة الجيب الخاصة بالإخوان 15 نوفمبر 1948

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كانت قضية السيارة الجيب واحدة من أشهرالقضايا المتعلقة بالإخوان وفيها قام النقراشى باشا بحل فرع الإخوان المسلمين في الإسماعيلية،وكانت هناك إرهاصات كثيرةعن عزم الحكومة حل جماعة الإخوان المسلمين عامة فقرر أحمد عادل كمال العضو بالتنظيم الخاص أن ينقل بعض الأوراق والمعدات المتعلقة بالنظام من إحدى الشقق بحى المحمدى إلى شقة أحد الإخوان بالعباسية،واصطحب معه طاهرعماد الدين في إحدى السيارات المخصصة لأعمال النظام الخاص وهى سيارة جيب يقودها مصطفى كمال عبدالمجيد.

و«زي النهارده»فى 15 نوفمبر1948 تم نقل كل موجودات شقة المحمدى إلى السيارة واتجهت حتى وصلت منزل إبراهيم محمود على بالعباسية لتودع هذه الموجودات أمانة هناك في شارع جنينة القوادر بحى الوايلى أمام المنزل رقم 38،وكان من سكان هذا المنزل مُخبرفى حالة خصام مع جاره إبراهيم محمودعلى، ولاحظ المخبر أن السيارة لاتحمل أرقامًاوأنها تخص خصمه إبراهيم محمود على،فانتهزالفرصة بأن يضبط السيارة كيدًا في إبراهيم،وقد اشتد سروره عندما تبين أن الأمر أكبرمن مجرد استعمال سيارة بدون ترخيص،فقد كان في السيارة بعض المحظورات من الأسلحة والمتفجرات وتم القبض على أعضاء التنظيم والسيارة لينكشف بذلك النظام الخاص السرى لجماعة الإخوان، وأدى هذا الحادث إلى إعلان محمود فهمى النقراشى رئيس الوزراء آنذاك أمرا عسكريا بحل جماعة الإخوان واعتقال أعضائها وتأميم ممتلكاتها وفصل موظفى الدولة والطلبة المنتمين لها، وكان هذا القرار سببا جعل النظام الخاص يقوم بقتل النقراشى.