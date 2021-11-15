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قررت هيئة السكة الحديد اعتبارا من اليوم تعديل تركيب عربات عدد القطارات إلى بعربات تحيا مصر.

وقالت في بيان لها ان هذا يأتي ضمن خطة التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وخاصة قطاع الوحدات المتحركة والعمل على راحة جمهور الركاب تعلن الهيئة عن تعديل تركيب القطارات الآتية على بعض الخطوط.

اما عن القطارات التي تم تحديثها فهي كالتالي :-

اعتبار من يوم 15/11/2021

- تعديل تركيب قطار 955 سياحي القاهرة / بورسعيد بعدد 3 عربات مكيفة و8 عربات محسنه (تحيا مصر ) وبنفس جدوله الحالي .

اعتبار من يوم 16/11/2021

- تعديل تركيب قطار 570/571 سياحي بورسعيد / الاسكندرية بعدد 3 عربات مكيفة و8 عربات محسنه (تحيا مصر ) وبنفس جدوله الحالي.

- تعديل تركيب قطار 572/573 سياحي الاسكندرية / بورسعيد بعدد 3 عربات مكيفة و8 عربات محسنه (تحيا مصر ) وبنفس جدوله الحالي .

اعتبار من يوم 17/11/2021

- تعديل تركيب قطار 186 سياحي بورسعيد / سوهاج بعدد 3 عربات مكيفة و8 عربات محسنه (تحيا مصر ) وبنفس جدوله الحالي.

اعتبار من يوم 18/11/2021

- تعديل تركيب قطار 185 سياحي سوهاج / بورسعيد بعدد 3 عربات مكيفة و8 عربات محسنه (تحيا مصر ) وبنفس جدوله الحالي.

اعتبار من يوم 19/11/2021

- تعديل تركيب قطار 952 سياحي بورسعيد / القاهرة بعدد 3 عربات مكيفة و8 عربات محسنه (تحيا مصر ) وبنفس جدوله الحالي.