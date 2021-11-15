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خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي

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خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي

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يرى خالد الغندور، نجم نادي السابق، أن المغربي أشرف بن شرفي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الصعب أن ينتقل إلى النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

أشرف بن شرقي، ينتهي عقده مع نادي الزمالك، في نهاية الموسم الجاري، ولم يجدد عقده حتى الأن مع النادي الأبيض، بسبب الاختلاف حول بعض الأمور المالية.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تليفزيونية: «أشرف بن شرقي، لا يمكن أن يلعب للنادي الأهلي حال رحيل من الزمالك، في نهاية الموسم الجاري»، مؤكدًا:«بن شرقي، لن يلعب في سوى للزمالك، ومستحيل أن يلعب للاهلي».

وأضاف :«أشرف بن شرقي، في حال رحيله عن القلعة البيضاء، سينتقل إلى أحد الدوريات الخليجية»، مضيفًا :«اللاعب الأجنبي في النهاية، لا يهمه سوى مصلحته وابحث عن تأمين مستقبله».

المصرى اليوم

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