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قال إبراهيم حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق إنه يخشى على المنتخب في المباراة الفاصلة في التصفيات النهائية للمونديال.

أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن المنتخب الوطني يضم مجموعة من العناصر المميزة، مشددا على أن النتيجة سيئة أمام أنجولا.

وقال ابراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية: «منتخب انجولا كان افضل من المنتخب الوطني خاصة في الشوط الاول، واخشي على الفراعنة في المباراة الفاصلة بسبب خبرات منتخبات التصنيف الأول».

وأضاف: «اختيارات كيروس غريبة للغاية واستبعاده لمحمد شريف أمام ليبيا لم يكن مقنعا، ورمضان صبحي أفضل لاعب في مصر».