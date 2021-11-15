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طارق مصطفى: أداء لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية

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طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية طارق مصطفى: أداء لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية

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قال طارق مصطفي المدرب العام السابق للمنتخب الوطني الأول، إن الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدري، ترك مهمته والمنتخب متصدر مجموعته بأربع نقاط.

وأوضح طارق مصطفى، خلال تصريحات تليفزيونية: «اداء تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش لم يتغير كثيرًا عن الفترة الماضية»، مؤكدًا أنه من الصعب الوصول للأداء الذي يرغب فيه الجمهور نظرًا لاختلاف كوالتي اللاعبين.

وأضاف: «أداء المنتخب سيستمر على هذا الوضوع لفترة طويلة، ولن يتحسن المستوى إلا بعد تطبيق العدل في الكرة المصرية بشكل عام، من حيث خوض الفرق المباريات على ملعبها وغيرها».

تابع: «الغلطة الوحيدة التي ارتكبها الجهاز الفني السابق بقيادة حسام البدرى، إنهم لم يخوضوا مباراتين وديتين خلال شهر يونيو الماضي».

المصرى اليوم

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