إعلامي: الأهلي سيحصل على توقيع بن شرقي في يناير

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أكد الإعلامي محمد شبانة أن شركة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة ياسين منصور، أكدت أنه لا مانع من الحصول على توقيع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في يناير المقبل.

وقال شبانة في تصريحات تليفزيونية: «شركة الكرة بالاهلي رحبت بالحصول على توقيع بن شرقي، ولكن لن نتفاوض قبل دخول اللاعب في الفترة الحرة للتوقيع لأي نادٍ».

وأضاف سيتم تحويل ملف التعاقد مع بن شرقي إلى شركة الكرة بالأهلي بعد استلام العمل رسميا في يناير، وكذلك تدور المناقشات بين الشركة ولجنة التخطيط بالأهلي«.

وواصل شبانة: «رأي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني كان الحاسم والفاصل في هذا الأمر خاصة أنه أشاد باللاعب المغربي».