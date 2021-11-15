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الاتحاد الأردني يتقدم بشكوى للتحقق من «جنس» حارسة مرمى إيران (صور)

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تقدم الاتحاد الأردني لكرة القدم، بشكوى رسمية للاتحاد الآسيوي، للتحقق من جنس إحدى لاعبات منتخب إيران، التي شاركت في مباراة نهائي تصفيات كأس آسيا، في أوزبكستان.

وفاز منتخب إيران للسيدات على نظيره الأردني، بركلات الترجيح، في المباراة النهائية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة لكرة القدم للسيدات المؤهلة لأمم اسيا، ليتصدر الإيراني المجموعة، وسط تألق حارسة مرمى منتخب إيران، المشكوك في جنسها.

ونشر على بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، «تغريدة» على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» طالب فيها، بضرورة فتح تحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا كان هناك شك في أهلية لاعب مشارك بالمنافسات.

وأرفق الأمير على صورة الكتاب بتعليق جاء فيه «إنها مشكلة خطيرة للغاية إذا كانت صحيحة. من فضلك، استيقظ أيها الاتحاد الآسيوي».

وأشار البيان: «بالنظر إلى الأدلة المقدمة من الاتحاد الأردني لكرة القدم، ونظرا لأهمية هذه المسابقة، فإننا نطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشروع في تحقيق شفاف وواضح من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين، للتحقق من أهلية اللاعب المعني والآخرين في الفريق، لا سيما أن فريق كرة القدم النسائي الإيراني، له تاريخ في قضايا النوع الاجتماعي وتعاطي المنشطات».

- تغريدة الامير على بن الحسين رئيس الاتحاد الاردني لكرة القدم -

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- صور حارسة مرمى منتخب ايران في كرة القدم للسيدات -

المصرى اليوم

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