هاني سعيد يكشف شرط بيراميدز لرحيل رمضان صبحي.. وصفقات الفريق في يناير

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كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لمادي بيراميدز، عن حقيقة وصول عروض احتراف، لرمضان صبحي، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

وقال هاني سعيد، في تصريحات تليفزيونية: «لا يوجد عروض لـ رمضان صبحي حتى الآن، وإذا كان وكيله يتواصل مع أندية أخرى، نحن لا ننوي الموافقة على رحيله، واللاعب مستمر حتى نهاية الموسم مع الفريق».

وأوضح :«إذا وصل عرض مميز إلى رمضان صبحي، ويرغب في الاحتراف لن نمانع رحيله بنهاية الموسم».

وعن الصفقات التي سيتم تدعيم بها الفريق في الميركاتو الشتوي، قال: «لم نستقر على تدعيمات الفريق في انتقالات يناير، قد نتعاقد مع لاعبين من خارج الدوري المصري، وبدأنا نتابع بعض الاحتياجات التي يتمنى إيهاب جلال تدعيمها».

وشدد:«الأداء سيتطور خلال الفترة المقبلة، رغم تصدرنا المسابقة مع الأهلي، والأداء كان مقبول وهناك الأفضل وسيأتي مع العمل، وهذا هو الأهم».

واختتم: «إيهاب جلال يعشق النظام، ولديه العديد من المميزات أهمها نظامه في الملعب وخارجه، وهذا هو ما يميزه وجعل إدارة النادي تتعاقد معه».

وأكد:«إذا لم يتأجل لقاء الفريق في الكونفدرالية خلال ديسمبر، لن نسمح بانضمام أي لاعب لمنتخب مصر في كأس العرب، لأن هذه المباراة مهمة للغاية، وستأهلنا إلى دور المجموعات».