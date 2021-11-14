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توقيف 3 أشخاص بعد مقتل شخص في انفجار ببريطانيا

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توقيف 3 أشخاص بعد مقتل شخص في انفجار ببريطانيا توقيف 3 أشخاص بعد مقتل شخص في انفجار ببريطانيا
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم، عن مقتل شخص وإصابة آخر جراء انفجار سيارة خارج مستشفى للنساء بمدينة ليفربول شمال غرب إنجلترا.

وقالت شرطة ميرسيسايد، في بيان، إنها تلقت بلاغا حول وقوع انفجار أمام مستشفى ليفربول للنساء وهرع عناصرها على الفور إلى موقع الحادث إلى جانب وحدات في خدمة الإطفاء.

وذكرت: "للأسف يمكننا التأكيد أن شخصا لقي مصرعه كما تم نقل شخص آخر إلى مستشفى حيث يتلقى علاجا من الجروح التي أصيب بها والتي لحسن الحظ لا تهدد حياته".

وأشارت إلى أنها تعمل على تحديد ملابسات الحادث، الذي نجم عن انفجار سيارة تاكسي توقفت عند المستشفى في الساعة 11:00 بتوقيت جرينيتش.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحادث لم يكن عملية إرهابية لكن موظفين في وحدة مكافحة الإرهاب انضموا إلى التحقيق "بدافع الحذر".


الوطن السعودية

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