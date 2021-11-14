أسراب الطائرات الآلية تهدد الدفاعات المتطورة

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في حين أن معظم التكهنات حول الهجوم المجهول في محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في المنطقة الخضراء الدولية حتى الآن قد ركزت على الجاني المحتمل، أظهر تقرير حديث أنها قد تكون أقل من نجاح تقني أو تكتيكي كامل، لكنها تنذر بأشياء قادمة، يجب القلق ومنها تطوير الطائرات الآلية.

كما أن للهجوم أهدافًا سياسية أكثر من أنها لغرض القتل، حيث يهدف لإظهار الضعف ويذكّر العراقيين أن الميليشيات التي ترعاها إيران، والتي تم رفضها في صناديق الاقتراع، لا تزال قوة جبارة.

الطائرات الآلية الانتحارية

ولا تزال تفاصيل الهجوم غامضة، لكن الحقائق الأساسية واضحة، استُخدمت طائرتان أو ثلاث طائرات آلية تحمل عبوات ناسفة صغيرة؛ أُسقطت جميعها باستثناء واحدة.

حيث جاء تحليل ديفيد هامبلينج في Forbes: أن المنطقة الخضراء محمية بشدة، وحقيقة أن الطائرات الآلية الهجومية تجنبت على ما يبدو التشويش تشير إلى أنها ربما كانت على متن طائرة جوية مبرمجة سلفًا مع عدم وجود صلة مباشرة بين الطائرات الآلية والمشغل.

ولم تنفجر الذخائر الموجودة على الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها، لكنها تكشف عن مستوى معين من الانصهار المتطور: عندما يتم إطلاق القنبلة، فإنها تقوم بتدوير جهاز يشبه المروحة يسلح الجهاز، وينفجر عند الاصطدام.

وغالبًا ما يتم تحميل هذا في حامل يشبه الكأس يكون في «مقلوبًا» لإطلاق الذخيرة. كانت القنابل نفسها تحمل ما يُعرف بـ«الشحنة المشكلة»، وهي مصممة لاختراق الدروع أو غيرها من وسائل الحماية بدلًا من مجرد نثر الشظايا.

واستخدمت الطائرات الآلية الانتحارية المرتجلة بشكل متقطع لعدة عقود، من قبل القوات غير النظامية من كولومبيا إلى لبنان إلى سورية والعراق.

وسارع وكلاء إيران - حزب الله، والحوثيون في اليمن، والآن الميليشيات العراقية - وتنظيم داعش إلى تبني التكنولوجيا والتكتيكات.

فالمروحية «كوادكوبتر»، المألوفة لملايين الهواة، لها أربعة مراوح رأسية تعمل على استقرار رحلة الطائرة الآلية، وهي أدق بكثير من الموجة الأولى لهجمات الطائرات الآلية، والتي غالبًا ما كانت طائرات صغيرة من طراز الجناح الطائر أسقطت قذائف هاون معاد تدويرها أثناء مرورها فوق منطقة مستهدفة.

برامج الطائرات

ويقدم تقرير أعده مركز مكافحة الإرهاب في West Point عام 2018 حول برنامج الطائرات الآلية التابع لتنظيم داعش وجهة نظر لانتشار الطائرات الآلية منخفضة المستوى. حيث تم إضفاء الطابع المؤسسي بسرعة على جهود الطائرات الآلية واستندت إلى مصادر عالمية، بدأها «شقيقان بنغلادشيان استفادا من الشركات في المملكة المتحدة وبنغلاديش وإسبانيا التي أنشؤوها لنقل الأموال والطائرات الآلية والمكونات الأخرى ذات الاستخدام المزدوج إلى ونيابة عن داعش»، والتي يحتمل أنها بدأت في وقت مبكر من عام 2015.

وفي سياق البرنامج، تغلبت على مجموعة متنوعة من التكلفة والمشاكل التكنولوجية، وفي النهاية طورت «نظام أسلحة جديدًا مبنيًا من مكونات تجارية» والذي تحدى... «القدرة على الاستجابة»، واستغلال «الثغرات والدرزات» في الإجراءات المضادة مثل التشويش.

كما توقع التقرير أن نجاحات داعش «يمكن أن تكون مصدر إلهام للإرهابيين الآخرين أو الدول القومية والجماعات التي تعمل بالوكالة» - وهو تكهن أكده هجوم الكاظمي.

التطور السريع

كما تنبأ التقرير بالتطور السريع في تكتيكات الطائرات الآلية والأهداف والأسلحة، واقترح أن الهجمات التي تشنها طائرات دون طيار متعددة، والتي من المحتمل أن يتم إطلاقها من نقاط مختلفة على الأرض والبحر.

ولطالما توقع الخبراء الذين يدرسون مستقبل الحرب ظهور «أسراب» الطائرات الآلية التي يمكن أن تطغى حتى على الدفاعات المتطورة والمتعددة الطبقات. كما لم يكن مركز مكافحة الإرهاب متفائلًا بشأن احتمالية الحد من وصول المتمردين إلى التكنولوجيا المطلوبة وأنه: «من المحتمل وجود فجوات مهمة في سلسلة التوريد». على الرغم من أن متتبعي الأسلحة المحترفين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المتخصصة في مثل هذا العمل، كانوا قادرين على تتبع المكونات إلى مصدرها، فمن شبه المؤكد أن هناك الكثير من الثغرات في سد الطائرات الآلية لتوصيلها جميعًا بشكل فعال لفترة طويلة.

حقل خصب

أصبح الشرق الأوسط حقلًا خصبًا خاصة لتطوير وتجريب الطائرات الآلية. كالذي يقوم به الحوثيون، المدعومون أيضًا من إيران، باستخدام طائرات الآلية بشكل أكبر لمهاجمة المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية وأماكن أخرى حول الخليج العربي.

وقد أعلن المتحدث باسم الحوثيين، اللواء يحيى سريع، عام 2019 «عام الطائرة الآلية».

أخلاقيات حرب الطائرات

كما برزت زوايا فلسفية وأمنية لهجوم الكاظمي، فلعدة عقود، كان هناك نقاش غير حاسم حول أخلاقيات حرب الطائرات الآلية ومكانتها ضمن التقاليد الفلسفية «للحرب العادلة». وهذه النظرية، التي تمت صياغتها وتكييفها وصقلها عبر آلاف السنين وأساسية للفلسفة السياسية الغربية، تؤكد بشكل عام أن هناك اختبارين يشرعان استخدام القوة المسلحة: ius ad bellum، أي المعايير التي يجب الوفاء بها قبل الذهاب إلى الحرب؛ وius in bello، القواعد التي تحكم سلوك النزاع المسلح. ضمن التقاليد، كانت مسألة الاغتيال - حتى عندما تستهدف القادة السياسيين أو العسكريين بالزي الرسمي - مسألة شائكة. نظرًا لأن فعل القتل يبدو أدق ويقلل من الخطر الوشيك للمهاجم - وهما تطوران يميزان تطور الطائرات المسلحة الآلية خاصة، لكن أيضًا يربكان استخدام الأسلحة الموجهة بدقة في النزاعات التقليدية والبرامج الإلكترونية وما يقرب من الفضاء الأرضي.

لكن ما يضر المجتمع المدني الحديث هو إرهاب للإرهابيين والمتمردين. يبدو أن هجوم الكاظمي قد حقق أغراضه السياسية، الذي يهدف لإظهار الضعف ويذكّر العراقيين أن الميليشيات التي ترعاها إيران، والتي تم رفضها في صناديق الاقتراع، لا تزال قوة جبارة.