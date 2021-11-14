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بالصور .. مدرسة بالريث تطلق أسماء المعلمين المتميزين على ‫قاعات الاختبارات

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في بادرة تكريم وتقدير لما قدموا وبذلوا للتعليم ورسالته السامية والنبيلة

بالصور .. مدرسة بالريث تطلق أسماء المعلمين المتميزين على ‫قاعات الاختبارات

في بادرة تقدير وتكريم عمدت إدارة متوسطة وثانوية آل مشحنة التابع لمكتب تعليم الريث بإدارة تعليم محافظة صبيا إلى تسمية قاعات لجان الاختبارات في المدرسة بأسماء المعلمين المتميزين فيها وذلك كرسالة ولفتة لما قدموا وبذلوا للتعليم ورسالته السامية والنبيلة.

وتفصيلاً، تبدأ الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل 12 ربيع الآخر الجاري، على أن تجرى الاختبارات عن بُعد للمرحلة الابتدائية، ويكون اختبار طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، بمن في ذلك المنتسبون، حضوريًا لمن استكملوا التحصين بجرعتين ممن أعمارهم 12 عامًا فأكثر، مع الأخذ بكل الاحترازات الصحية.

ودعا مدير مجمع آل مشحنة التعليمي محمد موسى الريثي، الطلاب، في تعليمات وصور نشرت على جداول الاختبارات وبحساب المدرسة بتويتر، إلى الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية ومنها ارتداء الكمامة قبل الدخول للمدرسة وترك مسافة بين كل شخص، وآخر لا تقل عن متر ، وعدم التجمع أمام المدرسة واتباع التعليمات والإرشادات عند الدخول.

بالصور .. مدرسة بالريث تطلق أسماء المعلمين المتميزين على ‫قاعات الاختبارات

بالصور .. مدرسة بالريث تطلق أسماء المعلمين المتميزين على ‫قاعات الاختبارات

بالصور .. مدرسة بالريث تطلق أسماء المعلمين المتميزين على ‫قاعات الاختبارات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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