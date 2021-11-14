رئيس أركان الجيش البريطاني يحدد الشرط لاعتبار التدخل الغربي في أفغانستان «ناجحا»

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كشف رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش البريطاني الجنرال نك كارتر، اليوم الأحد، عن الظروف التي ستجعل الغرب يقيم نتائج تدخله العسكري في أفغانستان «إيجابيا».

وقال كارتر لقناة «سكاي نيوز:»إذا أصبحت أفغانستان بعد خمس سنوات دولة تحكمها حكومة شاملة وتحترم فيها حقوق جميع سكانها، فسوف نستطيع النظر إلى تدخلنا في أفغانستان بقدر من الارتياح«.