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رئيس أركان الجيش البريطاني يحدد الشرط لاعتبار التدخل الغربي في أفغانستان «ناجحا»

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رئيس أركان الجيش البريطاني يحدد الشرط لاعتبار التدخل الغربي في أفغانستان «ناجحا» رئيس أركان الجيش البريطاني يحدد الشرط لاعتبار التدخل الغربي في أفغانستان «ناجحا»

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كشف رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش البريطاني الجنرال نك كارتر، اليوم الأحد، عن الظروف التي ستجعل الغرب يقيم نتائج تدخله العسكري في أفغانستان «إيجابيا».

وقال كارتر لقناة «سكاي نيوز:»إذا أصبحت أفغانستان بعد خمس سنوات دولة تحكمها حكومة شاملة وتحترم فيها حقوق جميع سكانها، فسوف نستطيع النظر إلى تدخلنا في أفغانستان بقدر من الارتياح«.

وذكر المسؤول العسكري أنه إذا لم تتحقق هذه الشروط فسوف يعني ذلك فقدان الإنجازات التي تم تحقيقها منذ بدء الولايات المتحدة وحلفائها عملياتها العسكرية في أفغانستان عام 2001، بما في ذلك في مجال حقوق المرأة والأقليات وتعليم البنات. وقال: «إذا لم يحدث هذا فسوف يعني ذلك أننا فشلنا».

وفي أواسط أغسطس الماضي، سيطرت حركة «طالبان» (المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الأمم المتحدة) على معظم أراضي أفغانستان، بما فيها العاصمة كابل.

ومطلع سبتمبر الماضي أعلنت «طالبان» تشكيل المؤقتة التي ترأسها محمد حسن آخوند، الذي تولى وزارة الخارجية خلال فترة الحكم الأولى لـ «طالبان» (1996-2001) والذي يخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.

المصرى اليوم

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