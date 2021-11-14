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القمص سيلا: من يحرم الاحتفال بالأعياد نفوس مريضة

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القمص سيلا: من يحرم الاحتفال بالأعياد نفوس مريضة القمص سيلا: من يحرم الاحتفال بالأعياد نفوس مريضة

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علق القمص سيلا عبدالنور، كاهن كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بـ6 أكتوبر، على اتهامات بعض الناس بتمثيل الود بين الشيخ والقس أمام الكاميرات، مشيرًا إلى أن التواجد المسيحي في الشرق يعود إلى نشأة الديانة المسيحية في بداية السنين الأولى الميلادية، ثم جاء الإسلام في بداية القرن السابع ميلادياً وابتدأت حضارة مشتركة جمعت المسلمين والمسيحيين، والقرآن الكريم مملوء بالآيات التي تلزم المسلمين بالتعامل مع أبناء الديانات الأخرى بالمحبة والتسامح، وعدم نبذ الآخر.

وأضاف «عبدالنور»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن السلام هو الشعار الرئيسي للدين الإسلامي، والحضارة الإسلامية كانت منفتحة دوماً على سائر الحضارات؛ كما يشكّل التعايش الإسلامي المسيحي في صورة حضارية ونموذجاً يحتذى به في العالم أجمع؛ حيث تسمع في كل شارع صوت الأذان وترانيم قرع الأجراس، ليكون المسلم حارس القيامة والممسك بمفاتيحها، والمسيحي حامل لواء الدفاع عن الإسلام.

وتابع: «من يحرمون الاحتفال بالأعياد نفوس مريضة؛ فالإنسان خُلق ليعيش مع أخيه الإنسان، وهذا الأمر واقع مكرّس على الأرض، ونحن بالتركيز على القيم والأخلاق واحترام الخصوصيات وسلوكيات الحياة، بعيداً عن التعصب الديني، نخلق السلام بين بعضنا البعض، فعندما نقبل الآخر المختلف عنا دينياً، يكون الاحترام سيد الموقف على كافة الأصعدة».

المصرى اليوم

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