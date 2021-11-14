وفاة والد الشهيد العقيد محمد مبروك ضابط الامن الوطني

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توفي، اليوم، الاحد المستشار مبروك أبوخطاب والد الشهيد العقيد محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وتم تشيع الجثمان عصر اليوم.

وسوف تتلقي اسرة الشهيد محمد مبروك العزاء غدا الاثنين بمسجد الشرطة في التجمع الخامس عقب صلاة المغرب .

وتوفي والد الشهيد، في نفس شهر وفاة نجلها، وقبل 3 أيام على الذكرى الثامنة لاستشهاده، التي تصادف يوم 17 نوفمبر الجاري، حيث لاقى ربه شهيدا، في مثل هذا اليوم من عام 2013، خلال استهدافه من عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، بمدينة نصر.

وقالت رشا حسني ارملة الشهيد في اتصال هانفي لـ«المصري اليوم»: «والد الشهيد توفي وتم تشييع الجثمان عصر اليوم وسيقام العزاء غدا الاثنين بمسجد الشرطة في التجمع الخامس .

وأعلنت رشا حسني، أرملة الشهيد محمد مبروك وفاة حماها عبر صفحتها على فيسبوك، وقالت، عبر صفحتها الشخصية «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى حمايا الحبيب وأبويا الثاني المستشار مبروك أبوخطاب والد حبيبي الشهيد محمد مبروك»، وأضافت: “الجنازة ستشيع من مسجد الشرطة بالتجمع”.

والمقدم محمد مبروك السيد خطاب كان الضابط المسؤول عن ملف جماعة الإخوان المسلمين أثناء عمله في جهاز أمن الدولة، وكان المسؤول عن ملف قضية التخابر التي اتهم فيها مسؤولين سابقين وقيادات من ضمنهم الرئيس المعزول الأسبق محمد مرسي والشاهد الرئيسي في المحاكمة، كما ساهم في إلقاء القبض على العديد من قيادات جماعة الإخوان ضمن منهم المرشد العام محمد بديع وخيرت الشاطر، وفى شهر نوفمبر عام 2013 قامت عناصر إرهابية باستهداف سيارته بعد خروجه من منزله واستشهد بعد إصابته بـ12 طلقة.