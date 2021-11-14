سيبهر العالم .. وزير السياحة يكشف موعد احتفالية طريق الكباش

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قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد آخر المستجدات والاستعدادات لاحتفالية طريق الكباش بالأقصر، مؤكدا على ضرورة خروج الحفل بشكل يليق بعظمة مصر، سيكون حدثا فريدا.

وأضاف خالد العناني، في تصريحات تلفزيونية، أن غدا أو بعد غد سيتم الإعلان عن احتفالية طريق الكباش، مشيرا إلى أن طريق الكباش ليس آخر الاحتفالات بل سيكون هناك العديد من الاحتفاء بالمعالم المصرية لنقل عظمة الحضارة الفرعونية للعالم.

وتابع وزير السياحة والآثار أن الاحتفالية ستكون بشكل مختلف يبهر المصريين والعالم أجمع، للإعلان عن جمال مصر والأقصر مشيرا إلى أن الاحتفال ليس شبيها بموكب المومياوات.

وأردف خالد العناني أن الوزارة تعيد تقييم بعض الفنادق وفقا للأداء وإجراء تفتيش مستمر للوقوف على الخدمات المختلفة والصحية بالأساس، لتقديم منتج سياحي بجودة عالية.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن هناك إجراءات احترازية منضبطة وتسهيلات لتنظيم الرحلات من خلال افتتاح مطارات جديدة والتوسعة في الطرق المختلفة لدعم القطاع السياحي وتشجيع السائحين على زيارة مصر.