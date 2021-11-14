عبدالمنعم سعيد: لم أرى وزير خارجية لمصر مثل سامح شكري

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أعرب الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر وعضو مجلس الشيوخ، عن سعادته بأن العلاقة الثنائية المباشرة بين وزيري الخارجية سامح شكري وأنتوني بلينكن لقيت مساحة كبيرة في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر.

وأضاف «سعيد» في حواره لبرنامج «المشهد» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والإعلامي نشأت الديهي، على فضائية «TeN» اليوم الأحد، أن مصر كانت دائمًا تركز على القضايا الإقليمية والأمن القومي والقضية الفلسطينية عن قضايا الداخل المصري، موضحًأ: «أحد السياسين الأمريكيين تعجب في أحد الحوارات الاستراتيجية السابقة، وقالي هي مصر مش عاوزة حاجة ودا وجعني أوي».

وتابع، أن الحوار الاستراتيجي الأخير أعجبني فيه مناقشة القضية المصرية ومتطلباتها، لإداراكها وأن الإدارة الأمريكية الجديدة قابلة للتأثر بالمؤسسات، موضحًا: «ترامب مكنش بيهتم بالمؤسسات ولم تكن تعني له الكثير وإنما كان يهتم بالمعرفة المباشرة واستخدامه لذكائه الخاص والهاتف».

وأردف، أن سياسة ترامب جعلت الساحة الأمريكية أمام فكرة عن مصر مشوهة للغاية عقب رحيلة فيما يتعلق بما حدث في يونيو 2013 وأحداث رابعة، موضحًا أن مسيرة الدولة المصرية هي مسيرة بناء بامتياز وسامح شكري وزير الخارجية لم أرى مثله في تباحثه مع الأمريكيين.