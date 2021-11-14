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تعليم المنوفية: تقديم شهادة تلقي لقاح كورونا شرط دخول مقار العمل بداية من الغد

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تعليم المنوفية: تقديم شهادة تلقي لقاح كورونا شرط دخول مقار العمل بداية من الغد تعليم المنوفية: تقديم شهادة تلقي لقاح كورونا شرط دخول مقار العمل بداية من الغد

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تبدأ مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية بدءا من صباح الغد الإثنين، تفعيل تطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة بعدم السماح لأى موظف داخل ديوان المديرية أو دواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس بالدخول لمقر عمله إلا بعد تقديم شهادة تلقيه لقاح كورونا أو ما يثبت إجرائه تحليل «PCR» مرتين أسبوعيًا.

من جانبه، كلف هاني عنتر مدير المديرية إدارة الأمن بديوان المديرية والأقسام التابعة لها بالإدارات التعليمية بمتابعة تطبيق هذا القرار على جميع العاملين بالدواوين، كما كلف السادة مديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة تطبيق هذا القرار بجميع المدارس التي تقع بنطاق إداراتهم، مع إنشاء قاعدة بيانات داخلية بكل إدارة تعليمية ومدرسة للعاملين الذي لم يتلقوا اللقاح لمتابعتهم بصفة دورية وتسجيل نتائج التحاليل المقدمة منهم لحين تلقيهم اللقاح خاصة بعد انتشار مراكز تلقي اللقاح وعدم وجود قوائم انتظار.

ونوه مدير المديرية على أنه تقرر من بداية من الأول من ديسمبر المقبل لن يُسمح لأى مواطن بدخول المديرية أو دواوين الإدارات للتعامل مع منافذ تقديم الخدمة لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح تنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

المصرى اليوم

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