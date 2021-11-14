عقبات تنتظر سيف الإسلام القذافي في طريقه لرئاسة ليبيا (تعرف عليها)

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تقدم سيف الإسلام القذافي بأوراق ترشحيه لخوض الانتخابات الرئاسية، الأحد، في حين ظل معاونوه في العاصمة البريطانية لندن، ينوهون لبعض الوقت أنه سوف يخوض هذه الانتخابات، بل ويصرون أن أي شخص قرأ تعليقاته قبل موت أبيه، سوف يعلم أنه ينتهج سياسات مختلفة عن سياسات الرئيس الراحل الذي حكم البلاد حتى مقتله بعد الإطاحة بنظامه الحاكم في 2011 .

وأفادت صحيفة «زي أوبزرفر» البريطانية في تقرير لها، الأحد بأن «التاريخ الدقيق وشكل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا يزال محل خلاف على الرغم من المؤتمر الذي عقده زعماء العالم في باريس والذي دعا إلى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل».

وتحظى الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر بدعم معظم الفصائل الليبية والقوى الأجنبية، في حين تم الاتفاق في مؤتمر موسع عقد في باريس على فرض عقوبات على أي طرف يعطل الانتخابات أو يحول دون إجرائها لكن لم يتم الاتفاق حتى الآن على القواعد المؤهلة للترشح..

وقال التقرير إنه من غير المعروف أنه (أي سيف الإسلام ) سوف يسمح له بخوض الانتخابات، لافتا إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حذفت معلومات تقول إنه كان يسعى إلى الحصول على 5 آلاف توكيل مطلوب.

ونبه التقرير إلى أن انتخابه سوف يلقى مقاومة من تركيا، التي لديها عدد كبير من القوات في البلاد وترفض سحبها رغم الضغوط الأوروبية، في حين أن دول الخليج سوف تدعمه .

وذكر التقرير أن ما يزيد على أربعة ملايين ليبي سجلوا أنفسهم للمشاركة في عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية .

وظهر سيف الإسلام أثناء تقدمه للترشح، مرتديا الزي التقليدي الليبي بلحيته الرمادية في مدينة سبها جنوب غربي البلاد، حيث يوجد مقر المفوضية العليا للانتخابات، والتي سلم فيها الأوراق المطلوبة للترشح.

ويعد سيف الإسلام من أبرز الشخصيات التي تخوض انتخابات الرئاسة، ضمن قائمة مرشحين، تضم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ولم يظهر سيف الإسلام منذ الإفراج عنه، إلا أن بعض المصادر حرصت على وجوده ضمن المشهد السياسي من خلال التحدث باسمه، مؤكدة أنه يعتزم العودة للحياة السياسية.