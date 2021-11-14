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قرار مهم من المحكمة في دعوى تطالب بـ«وقف انتخابات النادي الأهلي»

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قرار مهم من المحكمة في دعوى تطالب بـ«وقف انتخابات النادي الأهلي» قرار مهم من المحكمة في دعوى تطالب بـ«وقف انتخابات النادي الأهلي»

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حددت محكمة القضاء الإداري، الأحد، جلسة ١٧ نوفمبر الجاري للحكم في الدعوي المقامة من أحمد مجدى يحيى، عضو الجمعية العمومية للنادى الأهلى، والتى تطالب بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للنادى للانعقاد يومى 25-26 نوفمبر الجارى.

طلبت الدعوي بـ«إلغاء قرار اعتماد أعضاء مجلس الإدارة الحالي لنادى الأهلى ضمن المرشحين للانتخابات، وقالت إنه بمناسبة دعوة مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية لإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، وذلك يومي٢٥ و٢٦ نوفمبر لعام ۲۰۲۱ طبقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة ٢٠١٧ ونصوص لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد تابع (ب) بتاريخ ۱۰ أكتوبر سنة ٢٠١٨».

وأضافت الدعوي أن «المدعي بصفته عضوًا عاملًا بالنادي الأهلي للرياضة البدنية تقدم بأوراق ترشحه على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة يوم الجمعة الموافق ۱۰/۲۲/ ٢٠٢١، وذلك خلال الموعد القانوني المحدد بالمادة ٦٥ من لائحة النظام الأساسي للنادي بكافة الأوراق المطلوبة، والمنصوص عليها بالمادتين ٥٥ و٥٦ من اللائحة سالفة الذكر، إلا أنه قد فوجئ بالمستشار القانوني للنادي ومعه موظفو النادي المختصون وممثلة الجهة الإدارية برفض قبول استلام أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس النادي على سند من القول بعدم تقديمه ما يفيد موقفه من التجنيد، وذلك رغم بلوغه سن 57 عامًا وقت تقديم المستندات مما يعني أنه غير مطلوب أصلا، مما يظهر تعنت النادي وموظفيه»، كما ورد في الدعوى.

المصرى اليوم

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