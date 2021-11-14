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«لوجود مخالفات قانونية».. دعوى قضائية تطالب بـ«وقف انتخابات النادي الأهلي»

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«لوجود مخالفات قانونية».. دعوى قضائية تطالب بـ«وقف انتخابات النادي الأهلي» «لوجود مخالفات قانونية».. دعوى قضائية تطالب بـ«وقف انتخابات النادي الأهلي»

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حددت محكمة القضاء الإداري، الأحد، جلسة ١٧ نوفمبر الجاري للحكم في الدعوي المطالبة بوقف اجراء انتخابات النادي الأهلي لوجود مخالفات قانونية شابت اجراءات الترشح لتلك الانتخابات، صدر القرار برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة.

جاء في الدعوي التي أقامها محمد ثابت محمد عثمان، عضو النادى، والتى تطالب بـ«وقف انتخابات مجلس إدارة النادى المقرر إقامتها يومى 25-26 نوفمبر الجارى، ان لائحة النادي لم تنص على فرض أي رسوم للترشح، في حين انه فوجئ بوجود رسوم للترشح في انتخابات النادي أقرها مجلس الإدارة بالمخالفة للائحة التي لم تتضمن فرض أية رسوم على عملية الترشح».

وحملت الدعوى الأخيرة رقم 5374 لسنة 76 قضائية، واختصمت كلاً من «وزير الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة النادى الأهلى بصفتهم«.

المصرى اليوم

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