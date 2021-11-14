رئيس «فاكسين فالي» عن اللقاح المصري لفيروس كورونا: كنا نتأهب لذلك اليوم

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أكد اللواء محسن بدوى الرئيس التنفيذي لشركة فاكسين فالي، أن مصر شهدت خلال السبع سنوات الماضية تطورًا كبيرًا في كافة المجالات بفضل القيادة الرشيدة لمصر ووطنية باحثيها الأجلاء.

وأكد بدوي خلال المؤتمر الصحفي لإعلان بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصري كوفي فاكس بالمركز القومي للبحوث اليوم، أنه منذ اليوم الأول لتأسيس شركة فاكسين فالى كنا نتأهب لذلك اليوم، ودعم إنتاج لقاحات مصرية خالصة بنسبة 100%، موضحًا أن الشركة تستخدم أحدث وسائل التكنولوجيا وبها أفضل العقول المصرية من علماء المركز.

جدير بالذكر أن مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث يمتلك كافة أدوات التشخيص المعملي الخاصة بالتعرف على فيروس كورونا المستجد باستخدام التقنيات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وقد بدأ علماء الفريق البحثى في دراسة التركيب الجينى للفيروس المعزول، وتم وضع أول تركيب وراثى للفيروس في مصر في مايو 2020، وبعدها بدأ التوجه إلى محاولة تحضير وتطوير لقاح بشري مضاد للفيروس، لتبدأ بعد ذلك الدراسات ما قبل السريرية على حيوانات التجارب في شهر يونيو 2020، واستمرارًا للخدمات التي قام بها مركز التميز العلمي للفيروسات بالمركز القومي للبحوث، قام الفريق البحثي بتقدير الأجسام المناعية في عينات البلازما التي كانت ترسل من بنوك الدم على مستوى الجمهورية والتابعة لوزارة الصحة، ودراسة مئات العينات وعمل التتابع الجينى لها لمتابعة تطور الفيروس، وقد تم رصد معظم التغيرات الطارئة على الفيروس في مصر وموافاة وزارة الصحة بها، كما تم توفير خدمة اختبار المواد المخلقة ومستخلصات النباتات المحضرة في الجامعات والمراكز البحثية المختلفة على الفيروس، وتتويجًا للجهود في طريق البحث قرابة العامين، وبعد أن اكتملت الدراسات ما قبل السريرية، وأخذ موافقة هيئة الدواء المصرية، أصبح المركز مستعدًا للبدء في المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية.

وتجدر الإشارة إلى أن رؤساء الفريق البحثي للتوصل للقاح المصري المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) ضم كل من د. محمد أحمد على أستاذ الفيروسات بالمركز القومى للبحوث ورئيس فريق البحث مبتكر اللقاح، ود. رحاب حجازى رئيس فريق البحث المشرف على التجارب ما قبل السريرية، ود. أسامة عزمى الأستاذ بالمركز القومى للبحوث ورئيس الفريق المشرف على التجارب السريرية.