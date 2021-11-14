«القومي للبحوث» يكشف تفاصيل اللقاح المصري ضد كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد أحمد على، رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، تفاصيل الإعلان عن أول لقاح مصري ضد فيروس كورونا المستجد، قائلا: «ربنا عوض صبرنا خير».

وأشار «علي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إلى أن اللقاح المصري مبشر، ونتائجه على الحيوانات جيدة، مضيفا أنهم قاموا بأكثر من محاولة لإنتاج فاكسين مصري إلى أن تمكنوا من الوصول إلى هذا اللقاح.

وأوضح أن آلية اللقاح المصري تشبه آلية تصنيع اللقاح سينوفارم الصيني، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة قادرة على إنتاج لقاح مصري، حيث تمتلك مصر التكنولوجيا لذلك، كاشفا أن هناك لقاح آخر وجاري إعداد ملفه الخاص، ولكن الأمر سيستغرق وقتا.

ولفت إلى أن اللقاح المصري سيدخل المرحلة الثانية والثالثة معا خلال شهرين، وفي هذه المرحلة يمكن أن يبدأ إنتاج اللقاح وتوزيعه.