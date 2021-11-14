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قال أحمد عبادة، مدير قطاع العمليات بشركة «تذكرتي»، إن بداية فكرة تذكرتي كانت أثناء أمم إفريقيا 2019 وجرى إنشاء منظومة على أعلى مستوى باستخدام أحدث الأساليب التقنية.

وأضاف أحمد عبادة خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن روسيا استغرقت 5 سنوات في تطبيق المنظومة لكن مصر لم تستغرق أكثر من 50 يوما، وأصبح المواطنون يستطيعون حجز التذاكر بشكل سهل وآمن.

وأردف مدير قطاع العمليات بشركة تذكرتي، أن المنظومة أثبتت نجاحها بشكل كامل، ومنعت حدوث عنف أو تزاحم داخل المدرجات، مشيرا إلى أن العالم كله أشاد بالمنظومة.

وتابع أحمد عبادة أن التذاكر متوفرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، لحضور مباراة مصر والجابون ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.