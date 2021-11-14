بدء توافد الحضور للعرض المسرحي في «انتظار بابا» بالمسرح القومي (صور)

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بدء منذ قليل، توافد الحضور للعرض المسرحي «في انتظار بابا»، بالمسرح القومي من بطولة الفنانة سماح أنور وتواجد الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان إيهاب فهمي مدير المسرح القومي، والمخرج الكبير سمير العصفوري .

حضور مسرحية في انتظار بابا

حضور مسرحية في انتظار بابا

يذكر ان العرض عن «الإلياذة» للشاعر اليوناني هوميروس يقدم فيه شخصيات أسطورية تحمل العديد من الصفات التي تظهر في العرض من خلال الأحداث والمواقف.

العرض بطولة سماح أنور، أحمد سلامة، انتصار، مفيد عاشور، ماهر محمود، سميحة عبدالهادي، فتحي سعد، أيمن إسماعيل، على كمالو، بسمة شوقي، وليد أبوستيت، خالد عبدالحميد، موسيقي أحمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، إعداد سمير العصفوري، أيمن إسماعيل، وإخراج سمير العصفوري.