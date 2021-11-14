أخبار عاجلة

عقوبات أوروبية ضد معرقلي الانتخابات الليبية -
مصادر رسمية: أربعة معتقلين سياسيين سودانيين سيُطلق سراحهم ليل الأحد -
الأمم المتحدة تعلق على الاتفاق السياسي الجديد في السودان -
الرئيس اللبناني يتحدث عن «إشارات إيجابية» حول اتفاق مع إسرائيل -
طهران تؤكد ضرورة الاستفادة من تجارب التعاون الايراني الروسي حول سوريا -
 مسرحية «حواديت الأراجوز» بقرى حياة كريمة في مغاغة  -
الملك : أهمية الوصول إلى التأمين الصحي الشامل ضمن إطار زمني محدد -
عون ينقل لوفد أمريكي رغبة لبنان في استئناف التفاوض مع إسرائيل -
"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب مع تدنٍّ في الرؤية -
الإفراج عن 4 سياسيين بارزين على خلفية اتفاق السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري عن مرضى السمنة: «مفيش حالة وليس لها حل»

Print
استشاري عن مرضى السمنة: «مفيش حالة وليس لها حل» استشاري عن مرضى السمنة: «مفيش حالة وليس لها حل»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن جميع حالات السمنة أصبح لها حل، مضيفًا: «لم يعد هناك شىء ليس له حل، والحمد لله».

وأضاف «السبكي»، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء الأحد، أن الخبرات تقدمت والتكنولوجيا لم تترك لمشكلة إلا ولها حل، فالمريض لم يعد يدخل العملية من أجل المغامرة.

وأوضح أننا في عصر أصبح فيه تكنولوجيا حديثة من أجل صحة ورعاية المريض، لافتًا إلى أنه يمكن استئصال الجزء الذي يتمدد في المعدة بوضع تكميم مطور حتى لا تتمدد المعدة مرة أخرى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصادر رسمية: أربعة معتقلين سياسيين سودانيين سيُطلق سراحهم ليل الأحد

مصادر رسمية: أربعة معتقلين سياسيين سودانيين سيُطلق سراحهم ليل الأحد

الأمم المتحدة تعلق على الاتفاق السياسي الجديد في السودان

الأمم المتحدة تعلق على الاتفاق السياسي الجديد في السودان

الرئيس اللبناني يتحدث عن «إشارات إيجابية» حول اتفاق مع إسرائيل

الرئيس اللبناني يتحدث عن «إشارات إيجابية» حول اتفاق مع إسرائيل

طهران تؤكد ضرورة الاستفادة من تجارب التعاون الايراني الروسي حول سوريا

طهران تؤكد ضرورة الاستفادة من تجارب التعاون الايراني الروسي حول سوريا