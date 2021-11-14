استشاري عن مرضى السمنة: «مفيش حالة وليس لها حل»

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قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن جميع حالات السمنة أصبح لها حل، مضيفًا: «لم يعد هناك شىء ليس له حل، والحمد لله».

وأضاف «السبكي»، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء الأحد، أن الخبرات تقدمت والتكنولوجيا لم تترك لمشكلة إلا ولها حل، فالمريض لم يعد يدخل العملية من أجل المغامرة.

وأوضح أننا في عصر أصبح فيه تكنولوجيا حديثة من أجل صحة ورعاية المريض، لافتًا إلى أنه يمكن استئصال الجزء الذي يتمدد في المعدة بوضع تكميم مطور حتى لا تتمدد المعدة مرة أخرى.