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ألفت عمر: بدأت التمثيل في الثانوية العامة

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ألفت عمر: بدأت التمثيل في الثانوية العامة ألفت عمر: بدأت التمثيل في الثانوية العامة

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قالت الفنانة ألفت عمر، إنها تخرجت من كلية الحقوق، منوهة بأنها بدأت التمثيل منذ الثانوية العامة في التليفزيون، وذلك خلال فيلم روائي طويل مع يوسف شاهين.

وأضافت “عمر”، خلال لقائها مع الفنانة منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنها عملت في مسرح الجامعة، لافتة إلى أن فكرة التمثيل جاءت لكون شقيتها تمثل في مسرح الجامعة، لتفكر في التمثيل حينها.

وأوضحت أن خالها الفنان عمر ناجى، لافتة إلى أن شقيتها كانت قدوة لها وشجعتها في ذلك، وكان لخالها دور في التمثيل أيضَا من خلال إنتاج فيلم روائى قصير وكان يحكي قصة حقيقية.

وأشارت إلى أن بداية شهرتها كانت في مسلسل «سارة» بطولة الفنانة حنان ترك، مشيرة إلى أنه قامت بدور صديقة حنان ترك في المستشفى.

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