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" جدة" يطلق مبادرة "وصلني" لخدمة المرضى بالتعاون مع شركتي توصيل

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بهدف تقديم العلاج في الوقت المناسب

أطلق مستشفى العيون بجدة اليوم مبادرة "وصلني" بالتعاون مع شركتي توصيل للمرضى الذين لا يستطيعون الذهاب للمستشفى بهدف تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب تحقيقًا لرؤية المملكة وخطة التحول الوطني في تحسين كفاءة وفعاليات قطاع الرعاية الصحة.

وأوضح مدير عام مستشفى العيون الدكتور بندر القحطاني، أن مبادرة "وصلني" تٌعد أكبر حدث على مستوى المملكة لتحسين تجربة المرضى ومتابعتهم في سهولة التنقل والوصول للخدمات داخل المستشفى، وتقديم كامل الرعاية الصحية لهم، حيث إن المبادرة تهدف إلى توصيل مرضى الشبكية السكرية ممن لديه موعد حقن داخل المستشفى بشكل "مجاني" ذهابًا وإيابًا من منازلهم، بهدف تقديم العلاج المناسب في الوقت المناسب.

وأكد أنه تم وضع فئات محددة للاستفادة من المبادرة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الغسيل الكلوي، حيث إنه يوجد فريق شُكل من الخدمة الاجتماعية لاختيار الفئة المستهدف من المبادرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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