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"هانيويل": " لهندسة وصناعة الطيران" مركز معتمد للصيانة بالشرق الأوسط

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"هانيويل": "السعودية لهندسة وصناعة الطيران" مركز معتمد للصيانة بالشرق الأوسط "هانيويل": " لهندسة وصناعة الطيران" مركز معتمد للصيانة بالشرق الأوسط

أعلنت شركة هانيويل في معرض دبي للطيران 2021 اختيارها شركة لهندسة وصناعة الطيران لتكون مركزها المعتمد للصيانة في الشرق الأوسط، ومنحها ترخيصًا عالميًّا لصيانة وحدات الطاقة المساندة من طراز 131-9 المعتمدة في طائرات بوينغ 737 وإيرباص A320.

جاء ذلك الاعتماد بفضل ريادة شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران العالمية في مجال الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات في قطاع الطيران المحلي والإقليمي والدولي على السواء؛ إذ تعد الشركة المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية من كبرى جهات الصيانة والإصلاح وإعادة البناء، وأكثرها خبرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبموجب الاتفاقية التي تمتد لعشر سنوات ستقدم شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران خدمات الفحص والإصلاح والعمرة والترقية والتحديث لوحدات الطاقة المساندة من طراز 131-9 في منشأتها بمدينة جدة؛ إذ ستتمكن الشركات المالكة والمشغلة للطائرات المزودة بتلك الوحدات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إصلاحها بالكامل في المنطقة.

وقال محمد محيسن، الرئيس التنفيذي لقطاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وآسيا الوسطى بشركة هانيويل: "شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران كانت دومًا شريكًا مهمًّا لنا، وستصبح الشركة عما قريب أول مركز معتمد لدى هانيويل لصيانة وحدات الطاقة المساندة للطائرات ذات البدن الضيق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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