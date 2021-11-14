أخبار عاجلة

مصادر رسمية: أربعة معتقلين سياسيين سودانيين سيُطلق سراحهم ليل الأحد -
الأمم المتحدة تعلق على الاتفاق السياسي الجديد في السودان -
الرئيس اللبناني يتحدث عن «إشارات إيجابية» حول اتفاق مع إسرائيل -
طهران تؤكد ضرورة الاستفادة من تجارب التعاون الايراني الروسي حول سوريا -
 مسرحية «حواديت الأراجوز» بقرى حياة كريمة في مغاغة  -
الملك : أهمية الوصول إلى التأمين الصحي الشامل ضمن إطار زمني محدد -
عون ينقل لوفد أمريكي رغبة لبنان في استئناف التفاوض مع إسرائيل -
"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب مع تدنٍّ في الرؤية -
الإفراج عن 4 سياسيين بارزين على خلفية اتفاق السودان -
بعد اتهامها مسؤولاً بارزًا بالاعتداء الجنسي.. لاعبة التنس الصينية تظهر في فيديو جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الشؤون الإسلامية يلتقي أئمة كرواتيا في المركز الإسلامي الثقافي بزغرب

Print
أكد أن أخطر أعداء الإسلام هم من يمتطي الدين للوصول لأهداف سياسية أو دنيوية

وزير الشؤون الإسلامية يلتقي أئمة كرواتيا في المركز الإسلامي الثقافي بزغرب

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم بمقر المركز الإسلامي الثقافي في العاصمة زغرب، أئمة المساجد في المدن الكرواتية، بحضور رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كرواتيا الدكتور عزيز حسانوفيتش، ضمن برنامج زيارته الحالية.

وتفصيلاً، رحَّب رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كرواتيا بالوزير "آل الشيخ" والوفد المرافق له، واستعرضا ما حظيت به زيارته من تقدير وثناء من والشعب الكرواتي الصديق.

وألقى وزير الشؤون الإسلامية كلمة توجيهية للأئمة، نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وإخوانهم في المملكة العربية من الشعب السعودي الذي يُكنُّ لهم كل مودة ومحبة.

وأكد "آل الشيخ" في مستهل كلمته للأئمة أنهم في هذه البلاد يحملون رسالة عظيمة، هي الرسالة المحمدية الخالدة لتعليم الناس ما ينجيهم من عذاب النار، ويحقق لهم السعادة الأبدية. مضيفًا بأن الإسلام في هذه البلاد في حاجة إلى أن تُظهروا حقيقته ووجهه المشرق، وأن تحسنوا إلى الناس بأخلاقكم، والعمل لإرضاء الله سبحانه وتعالى.

وأوصى الوزير "آل الشيخ" أئمة المساجد في كرواتيا بأن يوجهوا الناس الوجهة الطيبة، ويذكرونهم بعظم التسامح والصبر على الآخرين، والتعامل معهم التعامل الراقي من خلال ما يقدمونه، أو من خلال ما يعملونه، حتى يكونوا قدوة حسنة يُقتدى بهم أو يعجب بهم الآخرون؛ فيكونوا سببًا لدخولهم الإسلام.

وبيَّن الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن من أخطر أعداء الإسلام مَن يمتطي الدين للوصول إلى أهداف سياسية أو دنيوية، ويعملون على تهييج الناس لإثارة الفتن والفوضى في المجتمعات، وإشعال الحروب، والضحايا يكونون في الغالب من عوام الناس والجهلة.

واختتم وزير الشؤون الإسلامية كلمته بالشكر لرئيس المشيخة الإسلامية في كرواتيا على حرصه الكبير على المسلمين في هذه البلاد، وحرصه على الإسلام من خلال ما يقوم به من أعمال متواصلة لتوضيح حقيقة الإسلام، كما شكر جميع معاونيه والعاملين معه باعتباره أنموذجًا يسير وفق ما يرضي الله بنشر قيم الدين الإسلامي الوسطي المعتدل.

عقب ذلك ألقى عدد من الأئمة كلمات ترحيبية، ثمَّنوا فيها الزيارة، ورفعوا الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما واهتمامهما بمسلمي كرواتيا.

وزير الشؤون الإسلامية يلتقي أئمة كرواتيا في المركز الإسلامي الثقافي بزغرب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية : انطلاق ملتقى المرأة بالأمن السيبراني في بداية شهر مارس المقبل

السعودية : انطلاق ملتقى المرأة بالأمن السيبراني في بداية شهر مارس المقبل

الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة

الحكومة الجزائرية تلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة

"حمدوك" يباشر مهامه في رئاسة الحكومة بعد التوقيع على الاتفاق السياسي

"حمدوك" يباشر مهامه في رئاسة الحكومة بعد التوقيع على الاتفاق السياسي

السعودية تسجل 36 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 36 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة