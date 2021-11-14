وزير الشؤون الإسلامية يلتقي أئمة كرواتيا في المركز الإسلامي الثقافي بزغرب

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أكد أن أخطر أعداء الإسلام هم من يمتطي الدين للوصول لأهداف سياسية أو دنيوية

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم بمقر المركز الإسلامي الثقافي في العاصمة زغرب، أئمة المساجد في المدن الكرواتية، بحضور رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كرواتيا الدكتور عزيز حسانوفيتش، ضمن برنامج زيارته الحالية.

وتفصيلاً، رحَّب رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام لجمهورية كرواتيا بالوزير "آل الشيخ" والوفد المرافق له، واستعرضا ما حظيت به زيارته من تقدير وثناء من الحكومة والشعب الكرواتي الصديق.

وألقى وزير الشؤون الإسلامية كلمة توجيهية للأئمة، نقل فيها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، وإخوانهم في المملكة العربية السعودية من الشعب السعودي الذي يُكنُّ لهم كل مودة ومحبة.

وأكد "آل الشيخ" في مستهل كلمته للأئمة أنهم في هذه البلاد يحملون رسالة عظيمة، هي الرسالة المحمدية الخالدة لتعليم الناس ما ينجيهم من عذاب النار، ويحقق لهم السعادة الأبدية. مضيفًا بأن الإسلام في هذه البلاد في حاجة إلى أن تُظهروا حقيقته ووجهه المشرق، وأن تحسنوا إلى الناس بأخلاقكم، والعمل لإرضاء الله سبحانه وتعالى.

وأوصى الوزير "آل الشيخ" أئمة المساجد في كرواتيا بأن يوجهوا الناس الوجهة الطيبة، ويذكرونهم بعظم التسامح والصبر على الآخرين، والتعامل معهم التعامل الراقي من خلال ما يقدمونه، أو من خلال ما يعملونه، حتى يكونوا قدوة حسنة يُقتدى بهم أو يعجب بهم الآخرون؛ فيكونوا سببًا لدخولهم الإسلام.

وبيَّن الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن من أخطر أعداء الإسلام مَن يمتطي الدين للوصول إلى أهداف سياسية أو دنيوية، ويعملون على تهييج الناس لإثارة الفتن والفوضى في المجتمعات، وإشعال الحروب، والضحايا يكونون في الغالب من عوام الناس والجهلة.

واختتم وزير الشؤون الإسلامية كلمته بالشكر لرئيس المشيخة الإسلامية في كرواتيا على حرصه الكبير على المسلمين في هذه البلاد، وحرصه على الإسلام من خلال ما يقوم به من أعمال متواصلة لتوضيح حقيقة الإسلام، كما شكر جميع معاونيه والعاملين معه باعتباره أنموذجًا يسير وفق ما يرضي الله بنشر قيم الدين الإسلامي الوسطي المعتدل.

عقب ذلك ألقى عدد من الأئمة كلمات ترحيبية، ثمَّنوا فيها الزيارة، ورفعوا الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما واهتمامهما بمسلمي كرواتيا.