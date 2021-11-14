أخبار عاجلة

مصادر رسمية: أربعة معتقلين سياسيين سودانيين سيُطلق سراحهم ليل الأحد -
الأمم المتحدة تعلق على الاتفاق السياسي الجديد في السودان -
الرئيس اللبناني يتحدث عن «إشارات إيجابية» حول اتفاق مع إسرائيل -
طهران تؤكد ضرورة الاستفادة من تجارب التعاون الايراني الروسي حول سوريا -
 مسرحية «حواديت الأراجوز» بقرى حياة كريمة في مغاغة  -
الملك : أهمية الوصول إلى التأمين الصحي الشامل ضمن إطار زمني محدد -
عون ينقل لوفد أمريكي رغبة لبنان في استئناف التفاوض مع إسرائيل -
"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب مع تدنٍّ في الرؤية -
الإفراج عن 4 سياسيين بارزين على خلفية اتفاق السودان -
بعد اتهامها مسؤولاً بارزًا بالاعتداء الجنسي.. لاعبة التنس الصينية تظهر في فيديو جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

: المملكة استطاعت تفادي الموجات المتكررة ومتحورات كورونا

Print
السعودية: المملكة استطاعت تفادي الموجات المتكررة ومتحورات كورونا : المملكة استطاعت تفادي الموجات المتكررة ومتحورات كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم وزارة الصحة ، الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة استطاعت أن تتفادى الموجات المتكررة من ومتحوراته.

وأرجع المتحدث باسم الصحة، استقرار الأمور في السعودية بخصوص كورونا، إلى الثقة في خبراء المملكة الذين أمدوا الوزارة بالمعلومات المساهمة في صنع القرارات التي أدت لحماية أرواح الساكن في المملكة.

وأشار العبدالعالي، إلى ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بكورونا في بعض دول العالم وهو ما فرض إجراءات احترازية إضافية من جانب هذه البلدان، موضحا أن عدم تلقي الجرعة التنشيطية كان السبب وراء انتشار فيروس كورونا في هذه الدول.

وأوضح أن المناعة المكتسبة بعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح تنخفض مع مرور عدة أشهر، وهو ما يشير إلى أهمية أخذ جرعة ثالثة لتعزيز مستويات المناعة في جسم الإنسان، مشددا على ضرورة الحصول على جرعة تنشيطية للأشخاص الذين مرت 6 أشهر على أخذهم الجرعة الثانية.

وقال العبدالعالي، إنه في الوقت الحالي يتم الاعتماد على لقاح «فايزر _بيونتيك» في إعطاء الجرعة التنشيطية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الاعتماد على «موديرنا» قريبا في هذا الشأن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية : انطلاق ملتقى المرأة بالأمن السيبراني في بداية شهر مارس المقبل

السعودية : انطلاق ملتقى المرأة بالأمن السيبراني في بداية شهر مارس المقبل

الصحة الأردنية تسجل 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الصحة الأردنية تسجل 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 36 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل 36 إصابة ووفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية ترحب بالاتفاق السوداني

السعودية ترحب بالاتفاق السوداني