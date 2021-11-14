أخبار عاجلة

مصادر رسمية: أربعة معتقلين سياسيين سودانيين سيُطلق سراحهم ليل الأحد -
الأمم المتحدة تعلق على الاتفاق السياسي الجديد في السودان -
الرئيس اللبناني يتحدث عن «إشارات إيجابية» حول اتفاق مع إسرائيل -
طهران تؤكد ضرورة الاستفادة من تجارب التعاون الايراني الروسي حول سوريا -
 مسرحية «حواديت الأراجوز» بقرى حياة كريمة في مغاغة  -
الملك : أهمية الوصول إلى التأمين الصحي الشامل ضمن إطار زمني محدد -
عون ينقل لوفد أمريكي رغبة لبنان في استئناف التفاوض مع إسرائيل -
"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وضباب مع تدنٍّ في الرؤية -
الإفراج عن 4 سياسيين بارزين على خلفية اتفاق السودان -
بعد اتهامها مسؤولاً بارزًا بالاعتداء الجنسي.. لاعبة التنس الصينية تظهر في فيديو جديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أستاذة بطب قصر العيني توضح خطورة مرض السكر على جسم الإنسان

Print
أستاذة بطب قصر العيني توضح خطورة مرض السكر على جسم الإنسان أستاذة بطب قصر العيني توضح خطورة مرض السكر على جسم الإنسان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة جمال، أستاذ الباطنة والسكر والغدد بكلية طب قصر العيني، إن مرض السكري يعد أحد الاضطرابات الأيضية الاستقلابية المُزمنة ويتمثّل في حدوث ارتفاع في مستويات سكر الجلوكوز في الدم بما يتجاوز المدى الطبيعي لها، مشيرة إلى أن معدل انتشار مرض السّكري ارتفع بسرعةٍ أكبر في البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المُعتدل.

وأضافت «جمال»، خلال لقائها مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن السكر هو مادة يعتمد عليها جسم الإنسان، ويستخلصها من الغذاء، فبعد هضم الطعام تتحول النشويات إلى السكر البسيط (الجلوكوز) الذي يدخل إلى خلايا الجسم لتغذيتها بوجود الأنسولين وهو هرمون تنتجه غدة البنكرياس التي تقع في تجويف البطن خلف المعدة، وتعتبر المنظم الرئيسي لمستوى الجلوكوز في الدم.

وتابعت: «يصاب الإنسان بالسكري نتيجة عجز البنكرياس عن إفراز هرمون الأنسولين، أو إفرازه بكميات غير كافية، أو غير فعالة مما يؤدي إلى عدم دخول الجلوكوز إلى خلايا الجسم، وبقائه في الدم بكميات أعلى من المستوى الطبيعي وبذلك تحدث حالة ارتفاع السكر في الدم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصادر رسمية: أربعة معتقلين سياسيين سودانيين سيُطلق سراحهم ليل الأحد

مصادر رسمية: أربعة معتقلين سياسيين سودانيين سيُطلق سراحهم ليل الأحد

الأمم المتحدة تعلق على الاتفاق السياسي الجديد في السودان

الأمم المتحدة تعلق على الاتفاق السياسي الجديد في السودان

الرئيس اللبناني يتحدث عن «إشارات إيجابية» حول اتفاق مع إسرائيل

الرئيس اللبناني يتحدث عن «إشارات إيجابية» حول اتفاق مع إسرائيل

طهران تؤكد ضرورة الاستفادة من تجارب التعاون الايراني الروسي حول سوريا

طهران تؤكد ضرورة الاستفادة من تجارب التعاون الايراني الروسي حول سوريا