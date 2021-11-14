أستاذة بطب قصر العيني توضح خطورة مرض السكر على جسم الإنسان

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قالت الدكتورة هالة جمال، أستاذ الباطنة والسكر والغدد بكلية طب قصر العيني، إن مرض السكري يعد أحد الاضطرابات الأيضية الاستقلابية المُزمنة ويتمثّل في حدوث ارتفاع في مستويات سكر الجلوكوز في الدم بما يتجاوز المدى الطبيعي لها، مشيرة إلى أن معدل انتشار مرض السّكري ارتفع بسرعةٍ أكبر في البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المُعتدل.

وأضافت «جمال»، خلال لقائها مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن السكر هو مادة يعتمد عليها جسم الإنسان، ويستخلصها من الغذاء، فبعد هضم الطعام تتحول النشويات إلى السكر البسيط (الجلوكوز) الذي يدخل إلى خلايا الجسم لتغذيتها بوجود الأنسولين وهو هرمون تنتجه غدة البنكرياس التي تقع في تجويف البطن خلف المعدة، وتعتبر المنظم الرئيسي لمستوى الجلوكوز في الدم.

وتابعت: «يصاب الإنسان بالسكري نتيجة عجز البنكرياس عن إفراز هرمون الأنسولين، أو إفرازه بكميات غير كافية، أو غير فعالة مما يؤدي إلى عدم دخول الجلوكوز إلى خلايا الجسم، وبقائه في الدم بكميات أعلى من المستوى الطبيعي وبذلك تحدث حالة ارتفاع السكر في الدم».