رئيس هيئة الدواء: لقاح «كوفي فاكس» المصري خضع لكل التجارب المعملية

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أكد د. تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية أن مصر لديها كفاءات علمية عظيمة استطاعت منافسة الباحثين العالميين، وقد قام هؤلاء جميعًا بالوصول إلى إنتاج لقاح مصري لفيروس كورونا ينافس اللقاحات العالمية.

وأشار رئيس هيئة الدواء، خلال المؤتمر الصحفي اليوم لإعلان بدء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المصري كوفي فاكس بالمركز القومي للبحوث، إلى تكاتف كل الجهود لمواجهة الوباء، حيث استطاعت مصر أن تضع لها مكان وسط دول العالم لصناعة مصل مصري، وذلك بالتعاون بين هيئة صناعة الدواء والباحثين المصريين لإنتاج الفاكسين المصري.

وقال عصام، أنه تم إنشاء مصنع متخصص لتصنيع اللقاح، مضيفا أن المصنع الجديد سوف يكون متخصص في تصنيع اللقاحات وهو ما يحتاج إليه المواطن المصري موضحًا أن لقاح كوفى فاكس خضع لكل التجارب المعملية وسوف يخضع للتجارب السريرية.