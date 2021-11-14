أبرزهم قفشة وبن شرقي .. نجوم يشعلون الميركاتو الشتوي

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تواصل الأندية داخل مصر وخارجها ترتيب أوراقها استعدادًا لفترة الانتقالات الشتوية القادمة والتي من المتوقع أن تشهد عددًا من الصفقات المدوية.

وفيما يلي يستعرض المصري اليوم أبرز العروض التي تتطارد نجوم الأهلي والزمالك

أشرف بن شرقي

يعد ملف التجديد للدولي المغربي أشرف بن شرقي هو الأبرز داخل جدران القلعة البيضاء وذلك بعدما عجز وكيل أعمال عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة الزمالك حتى الآن.

تشير الأخبار الواردة من «ميت عقبة» أن اللاعب يمتلك عدة عروض للرحيل خلال الشتاء الحالي يأتي في مقدمتها من أندية قطرية وإماراتية.

وتشعر إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب بالقلق بعد ظهور فكرة رحيل أشرف بن شرقي إلى النادي الأهلي خاصة وأن عقد اللاعب ينتهي في الصيف والمقبل وهو ما يدفعها إلى التفكير في إمكانية تسويق الدولي المغربي وتحقيق الاستفادة المادية وتفادي الرحيل إلى الغريم التقليدي.

محمد مجدي قفشة

قالت عدد من الصحف التركية أن نادي جالاتا سراي يرغب في التعاقد مع محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ونجح قفشة في تقديم فترات رائعة رفقة المارد الأحمر وهو ما ساهم في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين على التوالي بجانب السوبر القاري والظهور القوي في كأس العالم للاندية.

وسبق للفريق التركي التفاوض مع الأهلي لضم الدولي المالي آليو ديانج ولكن المحادثات توقفت بسبب الخلاف حول المقابل المادي حيث طالبت الإدارة المصرية بالحصول على 8 مليون يورو.

ومن المتوقع أن لا تقل المطالبات المادية الأهلوية لبيع قفشة عن ما تم تحديده سابقًا للاستغناء عن خدمات ديانج، وهو ما يُثير الشكوك حول إتمام الصفقة.

مصطفى محمد

يحيط الغموض بموقف المهاجم مصطفى محمد رغم تأكيد جالاتا سراي أنه سيقوم بتفعيل بند الشراء النهائي من نادي الزمالك.

كان الفريق التركي قد حاول إعارة المهاجم المصري إلى أحد أندية الدوري الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن الخطوة لم تكتمل بسبب الأخطاء الإدارية.

تحدثت الصحف التركية في الفترة الأخيرة عن وجود مفاوضات بين الأهلي وجالاتا سراي من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد، مؤكدة أن الأخير طلب الحصول على 10 مليون يورو.